蒲亭侵烏受挫再出招 宣布烏克蘭4占領區戒嚴
2022/10/19 21:16（10/19 21:44 更新）
俄羅斯總統蒲亭19日宣布頓內茨克、盧甘斯克、赫松和札波羅熱進入戒嚴。（中央社製圖）
（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天宣布，在上月宣稱併入俄國的4個烏克蘭區域進入戒嚴，包括頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫松和札波羅熱（Zaporizhzhia）。
路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）對俄羅斯國家安全會議（Security Council）成員講話時，也指示政府成立特別協調委員會，以跟俄國各區配合加強對烏作戰，由總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）負責。上述發言透過電視播出。
此舉是蒲亭在近8個月侵烏戰爭中的最新升級動作，旨在反制9月初以來面對烏軍的一系列重大挫敗。
在赫松（Kherson），俄國扶植的官員今天要求平民儘快離開若干區域，因預期烏軍很快就會發動攻擊。
蒲亭表示，他下令採取的措施，將加強經濟、工業和生產的穩定性，以支持俄國口中對烏克蘭的「特別軍事行動」。
他說：「我們正致力於解決非常複雜的大型任務，以確保俄羅斯和我國人民有一個可靠的未來。」（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1111019
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