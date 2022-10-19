蒲亭侵烏受挫再出招 宣布烏克蘭4占領區戒嚴

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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天宣布，在上月宣稱併入俄國的4個烏克蘭區域進入戒嚴，包括頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫松和札波羅熱（Zaporizhzhia）。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）對俄羅斯國家安全會議（Security Council）成員講話時，也指示政府成立特別協調委員會，以跟俄國各區配合加強對烏作戰，由總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）負責。上述發言透過電視播出。

此舉是蒲亭在近8個月侵烏戰爭中的最新升級動作，旨在反制9月初以來面對烏軍的一系列重大挫敗。

在赫松（Kherson），俄國扶植的官員今天要求平民儘快離開若干區域，因預期烏軍很快就會發動攻擊。

蒲亭表示，他下令採取的措施，將加強經濟、工業和生產的穩定性，以支持俄國口中對烏克蘭的「特別軍事行動」。

他說：「我們正致力於解決非常複雜的大型任務，以確保俄羅斯和我國人民有一個可靠的未來。」（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1111019