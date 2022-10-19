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札波羅熱核電廠50人遭押 IAEA將再協調設安全區

2022/10/19 21:34（10/19 21:57 更新）
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圖為一名制服上有俄羅斯國旗的軍人在札波羅熱核電站附近站崗。（路透社）
圖為一名制服上有俄羅斯國旗的軍人在札波羅熱核電站附近站崗。（路透社）
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（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭國家核電公司負責人柯亭今天表示，俄羅斯占領的烏南札波羅熱核電廠約有50名員工遭俄軍關押。國際原子能總署署長葛羅西希望，「不久後」就電廠安全問題再次造訪烏克蘭。

法新社報導，柯亭（Petro Kotin）告訴記者，自俄軍2月入侵以來，「札波羅熱（Zaporizhzhia）電廠曾有150名以上員工遭逮捕」；並說，「其中有些人稍後獲釋…約有50人仍在關押中」。

柯亭說，「他們（俄軍）會不時綁架電廠員工」，並提醒大家，電廠廠長穆拉修夫（Ihor Murashov）就曾被關押多日，直到本月稍早獲釋。

柯亭說：「他被押在地下室3天，頭被袋子蒙住並坐在椅子上一整天，這算不算酷刑？」

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）昨天指控俄羅斯，關押了札波羅熱電廠的另兩名主管，分別是資訊科技部主任柯斯特克夫（Oleg Kostyukov）和助理廠長奧舍卡（Oleg Osheka）。

烏克蘭核電公司上週並透露，俄軍將電廠主管人力資源的副廠長馬蒂紐克（Valeriy Martyniuk）關押並虐待。不過國際原子能總署（IAEA）昨晚發表聲明，宣布馬蒂紐克已獲釋。

路透社報導，葛羅西（Rafael Grossi）希望，「不久後」再次走訪烏克蘭。目前原子能總署已協調俄羅斯和烏克蘭進行談判，以期在札波羅熱電廠四周建立安全保護區。

葛羅西是俄、烏就電廠四周建立核子安全保護區進行談判的中間人，廠區過去數週因遭砲擊，而曾出現停電問題。

葛羅西在阿根廷告訴記者：「我有可能再次前往烏克蘭和俄羅斯，這其實也是我們原則上已說好的事情。此刻我們繼續磋商，以期建立保護區。」

他說：「這意味著一種互動，即我接收俄、烏雙方的答覆和反應，然後尋找向前邁進的新方法。為此，在某個時候，也許是很快之後，我必須再次前往烏克蘭。」（譯者：張佑之/核稿：林治平）1111019

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葛羅西
烏克蘭札波羅熱電廠斷電2天後 IAEA：現已復電國際原能署署長：札波羅熱核電廠當然屬於烏克蘭
柯亭
俄稱札波羅熱電廠將改用俄燃料 烏克蘭斥假消息俄軍逮捕札波羅熱電廠廠長 烏克蘭指危及核安
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