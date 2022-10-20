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伊朗疑轉讓無人機給俄 美英法：違反聯合國限制

2022/10/20 18:55（10/20 18:59 更新）
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圖為17日一架襲擊基輔的無人機殘骸。（圖取自twitter.com/Vitaliy_Klychko）
圖為17日一架襲擊基輔的無人機殘骸。（圖取自twitter.com/Vitaliy_Klychko）
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（中央社華盛頓/紐約聯合國總部19日綜合外電報導）美國國務院發言人普萊斯表示，美、英、法國今天在聯合國安理會會議，提案討論伊朗涉嫌轉讓無人機給俄羅斯的問題，且形容此舉違反聯合國對伊朗的武器限制。

路透社報導，普萊斯（Ned Price）在華府的聲明中說道，「我們對俄羅斯從伊朗取得這些無人機表達嚴重關切」。聲明提到：「我們現在有充分證據顯示，這些無人機正被用來襲擊烏克蘭平民和重要民生基礎設施。」

普萊斯指出：「我們會毫不猶豫，對涉入轉移的各方動用制裁及其他適當的工具。」

美方指控這批無人機違反了聯合國安理會第2231號決議，但沒詳述細節。

儘管美國前總統川普（Donald Trump）曾試圖無限期延長禁運，第2231號決議對伊朗常規武器銷售的禁令仍於2020年10月到期，但這項決議依然禁止在2023年10月之前進行可攜核武彈道飛彈的任何相關轉讓。

法新社報導，聯合國安理會針對在烏克蘭造成破壞的無人機攻擊事件召開會議之際，歐洲聯盟（European Union）今天同樣準備好對伊朗供應無人機給俄國一事實施新制裁。

數週以來，烏克蘭持續通報俄國以伊朗製「見證者-136型」（Shahed-136）無人機發動自殺式攻擊。基輔當局已採取行動，斷絕與德黑蘭當局的外交關係。

伊朗和俄羅斯雙雙否認動用無人機。然而，歐洲聯盟今天表示，它們已證實伊朗提供無人機給俄國。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）的發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）今天表示，歐盟已經「蒐集自己的證據」，並會準備「明確、迅速且堅定的歐盟回應」。

根據法新社掌握的清單，歐盟計劃制裁3名高階軍事官員，包括伊朗武裝部隊參謀總長巴格瑞（Mohammad Hossein Bagheri）。

制裁措施預計明天在比利時首都布魯塞爾（Brussels）舉行的歐盟峰會獲得批准，制裁對象還包括無人機製造商「見證者航空工業」（Shahed Aviation Industries）。見證者航空工業是一間跟伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）有關聯的航太企業。

烏克蘭軍方今天表示，他們1個多月來已擊落超過220架伊朗製造的無人機，但17日一架無人機轟炸首都基輔的行動仍造成5人喪命。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳彥鈞）1111020

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