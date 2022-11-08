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研究：俄港口吞吐量大跌 單靠中國無法彌補

2022/11/8 07:16
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（中央社記者林育立柏林7日專電）俄羅斯2月入侵烏克蘭後受西方國家空前制裁，根據德國智庫研究，俄國港口的貨物吞吐量因此大跌，即使擴大與中國貿易也沒辦法彌補損失。

「基爾世界經濟研究所」（IfW）今天表示，為隱瞞被制裁的影響，俄羅斯統計局已連續數月不公布進口數據，不過從57個國家對俄國的出口金額可發現，今年夏季6到8月每月平均比去年減少24%。

觀察俄國港口的貨物吞吐量，也可看到俄國經濟受衝擊的程度。

歐洲聯盟（EU）是俄羅斯最大的貿易夥伴，對歐貿易門戶、全國最大港聖彼得堡（Saint Petersburg）10月的貨物吞吐量不到去年同期10%，黑海主要港口諾夫羅西港（Novorossysk）也降到僅剩下一半，在太平洋的大港海參崴（Vladivostok）貨物吞吐量則與去年相當。

今夏歐盟對俄出口大幅衰退43%，反觀中國增加23%，俄羅斯正擴大與中國的貿易往來，彌補對歐貿易的損失。不過智庫專家斯塔默（Vincent Stamer）分析說，中國的出口至今仍無法彌補制裁造成的傷害，俄國尋找對歐貿易的替代方案，面臨的阻力將愈來愈大。

斯塔默強調，西方的制裁對俄國經濟顯然造成嚴重衝擊，限制民眾消費的選擇。

事實上，自從俄羅斯2014年併吞克里米亞（Crimea）半島以來，歐美各國就對俄國實施制裁，研究顯示過去8年的制裁已對俄國經濟造成嚴重傷害。

根據基爾世界經濟研究所和柏林「德國經濟研究所」（DIW）10月底發布的研究，相較於2014年前，俄國的出口每年平均衰退36%，進口衰退30%，造成國內生產毛額1.5%的損失。（編輯：郭中翰）1111108

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