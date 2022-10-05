俄羅斯遭歐美制裁 人民幣成莫斯科交易所最大交易外幣

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（中央社記者邱國強北京5日電）央視新聞今天引述俄羅斯財經網站訊息指出，莫斯科交易所數據顯示，人民幣3日起連2天交易額首度超越美元，成為交易額最大的外幣。分析指出，這與歐美制裁俄羅斯的背景有關。

央視這項來自俄羅斯財經資訊網站Russian Business Consulting（RBC）的訊息指出，莫斯科交易所3日共完成T+1人民幣與盧布交易6.49萬筆，交易額703億盧布（約新台幣376億元）。同一天，美元與盧布成交2.95萬筆，交易額682億盧布。

進入4日，莫斯科交易所人民幣與盧布交易4.6萬筆，交易額639億盧布；美元與盧布成交2.15萬筆，交易額594億盧布，盧布與歐元成交1.85萬筆，交易額473億盧布。

同時，俄羅斯衛星通訊社「俄媒看中國」節目4日報導，RBC引述環球銀行金融電信協會（SWIFT）報告指出，8月份俄羅斯占中國境外人民幣支付總額的4.3%，僅次於英國的5.75%。

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報導指出，過去5個月，俄羅斯在離岸人民幣支付中的比重顯著上升。2022年5月至今，人民幣在莫斯科外匯交易量激增到當時的14倍，其中8月份交易量達1.3兆盧布，和歐元與盧布的交易規模相當。

報導引述分析指出，在歐美制裁俄羅斯的背景下，俄羅斯進口業務成長，能源供應轉向其他市場。為規避制裁，避免俄企外匯帳戶遭凍結，預計俄羅斯在人民幣支付總額中的比重將進一步成長。（編輯：周慧盈）1111005