能源危機下過冬 保加利亞民眾湧土耳其囤棉被保暖

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（中央社記者鍾佑貞艾迪尼25日專電）土耳其古城艾迪尼靠近邊界，常見保加利亞民眾搭車前來採購，如今凜冬將至，面臨俄國停止輸氣及天然氣電價飆升，保加利亞客近日湧入艾迪尼不僅為滿足日常需求，更著眼囤積毛毯、棉被過冬。

土耳其今年7月開放保加利亞民眾免護照入境後，艾迪尼（Edirne）弄巷及購物街擠滿人潮，週末有頂大市集更是水泄不通。艾迪尼當地除了可進行美金、英鎊、歐元換匯外，也可換保加利亞貨幣列弗（Bulgarian Lev），當地數間店家出示保加利亞文及希臘文的產品說明、路上不少帶有BG（保加利亞國名縮寫）的車輛，兩地互動頻密可見一斑。

拜土耳其貨幣里拉崩跌之賜，土耳其舉凡衣飾、花卉、起司、電器到核桃堪稱物美價廉，保加利亞民眾一一打包帶走。「5年前可是我們去保加利亞大肆採買呢」，艾迪尼旅社老闆傑立（Jaleel）說道。

眼見歐洲即將入冬，俄烏戰爭又導致能源價格飆漲，除了靴子、外套及毛衣外，保加利亞客近期紛紛購入毛毯和羽絨被，盼多少取代暖氣禦寒。當地一間棉被店老闆阿里（Ali）對中央社表示，保加利亞位於巴爾幹半島，冬天非常寒冷。

即使土耳其備受通膨之苦，百物齊漲，他指出，保加利亞民眾來這購買毛毯和棉被，主要也是覺得便宜，「他們的貨幣（價值）幾乎是我們的十倍」。

阿里說，艾迪尼一地已在保加利亞民眾中打響名號，他們週末來此地旅行、購物、上館子，住高檔飯店，週日返國。

西方國家因為俄羅斯入侵烏克蘭而對莫斯科祭出制裁，導致俄羅斯要求各國改用俄國貨幣盧布支付天然氣費用，保加利亞拒從，莫斯科「斷氣」反制。然而保加利亞是歐洲聯盟（EU）最窮成員國，又幾乎完全依賴俄國天然氣，無氣可用簡直捉襟見肘。好在「希臘與保加利亞天然氣連結管線」（Gas Interconnector Greece-Bulgaria），為保加利亞闢了條生路。

這條長達182公里、耗資2.4億歐元（約新台幣75億元）的天然氣新管線已於10月開始運轉，並確保希臘與保加利亞之間的大量天然氣雙向輸送，供發電、燃料工業及民宅取暖之用。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）於保加利亞首都索菲亞舉行的啟用典禮上說，這條管道逆轉情勢，改變了保加利亞和歐洲能源安全的局勢。「這代表自由。這意味著擺脫對俄羅斯天然氣的依賴」。保加利亞、希臘、亞塞拜然、羅馬尼亞、塞爾維亞及北馬其頓領導人也出席典禮。

她說，「保加利亞及整個歐洲的民眾都感受到俄羅斯戰爭的後果。但是有賴這樣的計畫，歐洲將有足夠的天然氣過冬」。

路透社報導，「希臘與保加利亞天然氣連結管線」將向保加利亞輸送10億立方米的亞塞拜然天然氣。新管線的初始產能為每年3億立方米，而後增至5億立方米，可向鄰近國家塞爾維亞、北馬其頓、羅馬尼亞以及摩爾多瓦及烏克蘭提供「非俄」天然氣。

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這條管線不但將把天然氣從希臘北部城市科摩提尼（Komotini）輸至保加利亞的斯塔拉薩戈拉（Stara Zagora），並與南部天然氣走廊的一環相接，將亞塞拜然天然氣一路送至歐洲。

曾被關入共產鐵幕的保加利亞、羅馬尼亞、匈牙利和斯洛伐克等國的天然氣商也提議透過自家網絡將亞塞拜然天然氣運到中歐，盼能藉由推動天然氣「去俄化」，強化歐洲能源安全。（編輯：黃自強）1111025