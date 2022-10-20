能源轉型重要關鍵 歐盟投入鋰金屬爭奪戰

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（中央社記者曾婷瑄巴黎19日專電）能源轉型迫在眉睫，歐盟將全面以電動車取代燃油車，取得製造電池不可或缺的鋰成為地緣政治議題，歐盟也投入爭奪戰。除「綠鋰」、鍊鋰外，鋰電池回收技術可能是歐盟彎道超車的關鍵。

世界車展17日在巴黎登場，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）開幕到場致詞，宣布一系列電動車購買優惠措施。他17日接受法媒專訪時表示，法國2035年將百分百僅限買賣電動車或混合車。

歐洲聯盟（EU）正全面推廣使用電動車，一樣計劃2035年後禁止販售燃油車。因此，對製造電動車電池不可或缺的鋰金屬需求開始暴增。世界報（Le Monde）專欄也將鋰稱為「21世紀的石油」。

國際鋰市場至今掌握在少數幾個國家手中，但如果電動車被視為邁向能源轉型的重要道路，則擁有足夠數量的鋰等電池製作金屬將成為關鍵。在這種情勢下，歐盟摩拳擦掌，大舉推動歐洲鋰的開採政策。

相對於石油的「黑金」，鋰被法媒稱為「白金」。根據國際能源總署（IEA），自2015年起，全球鋰產量已成長為3倍，於2021年達到年產10萬噸，估計在2030年前產量還會成長為7倍。

據比利時魯汶大學4月25日公布的研究報告，歐洲2050年對鋰的需求數量，將是目前的約35倍。

地質學家暨法國國家科學研究中心（CNRS）主任魏達爾（Olivier Vidal）向「法國24台」（France 24）表示，由於歐洲國家都幾乎同時啟動能源轉型，因此產生對金屬的大量需求。「這勢必將在接下來幾年帶來供需緊張，成本可預期上漲，甚至供應困難。因此這對歐盟國家來說，是攸關主權的策略議題。」

歐盟執行委員會2020年就把鋰列入關鍵原物料名單，亦即面臨稀缺風險。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）甚至在9月表示，鋰金屬「很快就要比石油和天然氣更重要了」。

現今澳洲占全球鋰藏量的20%，而阿根廷、智利、玻利維亞則坐擁全球60%鋰藏量。至於很早開始專攻鋰提煉的中國，則掌握全球17%的產量。由5個國家掌控近90%的全球鋰產量，其壟斷情形更甚石油。

剛從客戶身分加入戰局的歐洲，鋰礦主要分布在葡萄牙、德國、奧地利和芬蘭。法國則在東部亞爾薩斯（Alsace）、中部高原，與西北部的布列塔尼地區阿摩里卡丘陵（Massif armoricain）。

芬蘭、捷克、德國與奧地利都有小型開發商開始計畫探勘、開採鋰礦，大集團則仍是把目標鎖定對澳洲或拉丁美洲的開採投資。

然而「鋰的目標：達成能源轉型」一書共同作者侯克費夸德（Christian Hocquard）預測，這些計畫都將困難重重，不僅是執照難取得，更由於當地民眾反彈，例如葡萄牙最大露天礦場的工程就因此停擺，法國鋰礦場的徵收也因可能帶來的污染而遭遇反對聲浪。

因此，法國開始研究更環保的替代方案，也就是「綠鋰」的萃取。不同於直接從岩石或鹽灘地中提取，「綠鋰」透過類似井泵的方式從地熱鹽水中提取。位於亞爾薩斯的「歐洲地熱鋰」（EuGeLi）計畫便是先鋒，這個園區用這種技術成功提取出第一批鋰。但侯克費夸德表示，目前這種技術還太昂貴，無法工業化生產。

另一個替代方案，則是鎖定提升精煉技術而非開採，除德國已在6月啟動相關計畫外，法國公司Viridian也將於2025年前建造第一個鋰電池工廠。

在歐洲發展鋰提煉也有一大優點。目前鋰幾乎都需要在中國提煉後再運送至其他國家，因此歐盟規劃在未來幾個月內，建造3個電池製造的「超大工廠」，且在歐洲直接精煉鋰也能減少運輸成本與污染。

儘管歐洲的鋰產量無論如何都不可能超越南美或澳洲，但魏達爾說，歐盟可以在「電池回收」這個項目上彎道超車，並於未來幾年內展現優勢。

魏達爾說，目前鋰金屬的回收數量還非常有限，因為鋰電池大量應用也是這10年間的事。「但到了2035年，我們電動車電池壽命將紛紛告終，就會需要大量回收」。魯汶大學研究指出，2050年，只要歐盟掌握回收技術，就能確保40%到75%的鋰需求無虞。不僅確保供應安全，更能大幅減少環境衝擊。

但他提醒，若想達成目標，現在就需行動，「在產品構思上都要設計更容易、更低成本的回收方式」。此外，也須反思比較好的電子產品消費習慣，「一個關鍵是學習如何謹慎使用資源」。（編輯：郭中翰）1111020