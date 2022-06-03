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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/282

俄羅斯限制惰性氣體出口 全球晶片荒恐加劇

2022/6/3 16:29（6/3 16:37 更新）
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俄羅斯在遭受制裁下已限制氖氣等惰性氣體出口。氖氣是製造晶片的關鍵原料。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
俄羅斯在遭受制裁下已限制氖氣等惰性氣體出口。氖氣是製造晶片的關鍵原料。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社莫斯科2日綜合外電報導）俄羅斯貿易部今天表示，俄國在遭受制裁下已限制氖氣等惰性氣體出口，直到2022年底，以加強俄國的市場地位。氖氣是製造晶片的關鍵原料。

路透社報導，俄國的惰性氣體出口限制可能會加劇全球晶片市場的供應短缺。

烏克蘭曾是全球最大的惰性氣體供應國之一，但俄國於2月下旬軍事侵略烏克蘭，導致烏國城市馬立波（Mariupol）和敖德薩（Odesa）的惰性氣體工廠在3月停產。

俄羅斯政府5月30日表示，俄國過去向日本和其他國家供應的惰性氣體，今年12月31日前只有在取得國家特別許可的情況下才能出口。

俄羅斯貿易部副部長許帕克（Vasily Shpak）今天告訴路透社，此舉將為「重新布局那些現已中斷的供應鏈並建立新的供應鏈」提供機會。

俄羅斯貿易部估計，俄國占全球惰性氣體供應量的30%。

許帕克指出：「我們計畫在不久的將來增加（惰性氣體）生產能力。我們相信在這個全球供應鏈中，我們會有機會表達意見，若有必要跟我們的同行建立互惠的談判，這將為我們帶來一些競爭優勢。」（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110603

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