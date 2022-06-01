美商務部長：全球晶片短缺可能延續至2023年

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天示警，全球關鍵半導體短缺情形可能延續至明年，甚至更久時間。

法新社報導，亞洲主要供應商因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關閉，導致去年供應混亂，然而美國消費者在政府現金補助下，繼續瘋狂購買依賴晶片的汽車和電子產品。

雷蒙多在近期的亞洲行後告訴記者：「很遺憾，我未見晶片短缺會在明年任何時候出現有意義的緩和情形。」

她表示，在訪問韓國期間曾與晶片製造商領導人等十多名企業執行長討論供應短缺問題，「他們全數認為…這種情形會延續至明年，且可能到2024年初期，之後才會有所舒解」。

雷蒙多再度呼籲國會採取行動、通過立法注資幫助刺激國內生產電腦晶片，這些晶片是智慧型手機、醫療設備到吸塵器等眾多產品的關鍵組件。

她說：「我們真的很僥倖。」

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「其他每個國家都已提供補助，如果國會再不迅速行動」，像三星（Samsung）、英特爾（Intel）和美光（Micron）等重要製造商「將會在其他國家建廠，這會來很大問題」。

美國聯邦參議院和眾議院已分別批准520億美元法案，即「晶片美國製造法案」（CHIPS for America Act）和「美國競爭法案」（America COMPETES Act），將用於投資國內晶片研究和製造，不過國會迄今仍未通過立法最終形式。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1110601