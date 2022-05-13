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繼台積電後 傳三星晶片代工擬漲價最高20%

2022/5/13 20:26（5/13 20:33 更新）
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美國媒體報導，韓國三星電子打算將今年晶片代工價格調漲最高20%。（韓聯社）
美國媒體報導，韓國三星電子打算將今年晶片代工價格調漲最高20%。（韓聯社）
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（中央社首爾13日綜合外電報導）美國媒體報導，韓國三星電子（Samsung Electronics）打算將今年晶片代工價格調漲最高20%，目前正與客戶進行協商。

路透社報導，彭博（Bloomberg）引述知情人士表示，三星的行動屬於業界為了因應原物料及物流成本攀升，普遍推動調漲價格的趨勢。三星的漲價預計下半年上路。

根據彭博，三星代工訂製晶片依不同精密程度很可能漲價約15%至20%，成熟製程晶片（legacy nodes）的價格漲幅很可能更大。三星已與部分客戶完成談判，與其他客戶則還在協商中。

三星電子拒絕對路透社就消息置評。

三星是全球第2大晶片代工製造商，僅次於台灣的台積電。台積電10日已宣布，明年1月起全面調漲晶圓代工價格，漲幅6%；有別於去年以成熟製程價格調漲幅度較高，達20%，先進製程價格調漲幅度較小，約7%至9%，明年先進製程與成熟製程漲價幅度相當。

台積電已預估，本季度營收將成長達37%，且鑑於全球晶片供應吃緊，使得訂單滿載，預測今年產能將維持緊繃，並允許漲價空間。

三星4月底則在財報發布會上表示，來自主要客戶的晶片代工需求高於現有產能，且預料供應短缺情況將持續。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1110513

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台積電通知客戶 明年全面漲價6%
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