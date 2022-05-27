博通610億美元買下VMware 今年第二大併購案

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（中央社聖荷西26日綜合外電報導）晶片大廠博通公司（Broadcom Inc）將以610億美元左右現金與股票併購雲端運算業者威睿（VMware Inc），以加速向企業軟體業務擴張。

路透社報導，今天宣布的這項併購案是今年以來全球規模第二大，僅次於微軟公司（Microsoft Corp）以687億美元買下美國電玩巨擘動視暴雪公司（Activision Blizzard Inc.）的交易案。

威睿股東將獲得每股142.5美元的現金，較22日併購消息首度傳出時的威睿收盤價溢價近49%。博通表示，公司將承擔威睿80億美元的淨債務。

博通執行長陳福陽曾表示，眼見企業支出「火力全開」，因此併購威睿將提供博通接觸軟體公司雲端客戶和他們資料中心的機會，並協助進一步利用這種趨勢。

博通於2018年及2019年分別以189億美元及107億美元併購組合國際電腦（CA Technologies）及賽門鐵克（Symantec）的安全部門後，軟體成為博通業務重要的一部分。

2018年博通以超過1000億美元企圖併購智慧手機晶片大廠高通公司（Qualcomm Inc）失敗後，這次買下威睿是博通第二大併購嘗試。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110527