聯發科去年躍居全球第7大半導體廠 排名升1名
2022/1/19 18:28（1/19 19:20 更新）
研調機構顧能（Gartner）統計，聯發科去年營收174.52億美元，躍居全球第7大半導體廠，排名上升1名。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹19日電）研調機構顧能（Gartner）統計，去年全球半導體總營收達5835億美元，年增25.1%。聯發科去年營收174.52億美元，躍居全球第7大半導體廠，排名上升1名。
顧能表示，去年半導體產業供不應求，強勁需求及物流和原料漲價，推升半導體平均售價上揚，並帶動全球半導體總營收首度突破5000億美元，達5835億美元，年增25.1%。
三星（Samsung）受惠記憶體銷售成長，顧能指出，三星去年營收達759.5億美元，年增31.6%，超越英特爾（Intel）的731億美元，躍居全球半導體龍頭，英特爾則落居第2大半導體廠。
顧能這份全球半導體廠排名並未列入純晶圓代工廠台積電。SK海力士（SK Hynix）去年營收363.26億美元，為第3大半導體廠。美光（Micron）去年營收284.49億美元，為第4大半導體廠。
高通（Qualcomm）去年營收268.56億美元，博通（Broadcom）營收187.49億美元，分別為第5大及第6大半導體廠。顧能表示，受惠5G智慧手機市場倍增，聯發科去年營收174.52億美元，躍居第7大半導體廠，排名上升1名。
德儀（TI）去年營收169.02億美元，落居第8大半導體廠。輝達（NVIDIA）營收162.56億美元，為第9大半導體廠，排名前進1名。超微（AMD）營收158.93億美元，排名自第14名，躍升至第10名。（編輯：趙蔚蘭）1100119
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