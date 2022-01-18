聯發科：6G速率可達5G百倍 首版標準估2027年發表

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（中央社記者張建中新竹18日電）聯發科發表6G願景白皮書，指出6G資料傳輸速率將增至5G的10到100倍，並預期6G初步標準化工作可能於2024、2025年左右開始，並於2027、2028年發表第1版標準。

聯發科表示，6G願景是一個有彈性的多維度整合無線通訊系統，以一種真正無處不在的方式提供沉浸式行動連網服務。

聯發科認為6G系統將以最精簡的設計滿足複雜的新應用場景需求，也因此具備高度規模化潛力；6G系統優化必需以使用者體驗為導向，滿足網路提供者及消費者需求。

聯發科通訊系統設計研發本部副總經理范明熙說，6G目前還處在業界前期關鍵技術研發與突破的階段，聯發科正加大研發投入，與全球頂尖的學術及產業研究合作夥伴共同探索多面向通訊創新技術的可能性，以期為人類社會下個階段的高度發展提供更廣闊的空間。

范明熙表示，除了這份6G願景白皮書探討的超寬頻譜收發、地面和星際網路融合、人工智慧和機器學習在通信的協同融合、網路節點終端化等多項新技術領域，相信未來幾年還會有更多創新技術不斷浮上檯面。

聯發科預期，6G技術發展時程將依照國際電信聯盟無線電通信部門（ITU-R）研擬中的時程進行，初步標準化工作可能於2024、2025年左右開始，並於2027、2028年左右發表第一版標準。

聯發科表示，將延續在5G領域的積極投入，持續在6G技術標準化和商用推動上發揮整合優勢，攜手產官學研各界，以領先群之姿推動6G產業的發展。聯發科提出3個關鍵的實用設計原則，包括簡繁得宜、臻善致美及跨界融合，以滿足下世代的創新應用需求、同時保證最佳使用者經驗、能源使用效率。

聯發科並點出6G可能發展方向，表示市場對通訊系統性能需求將進一步推升，以支持新的殺手級應用，如極致的全息影像通訊、觸覺通訊、數位分身、進階的遠距臨場技術等。

聯發科指出，6G資料傳輸速率將增至5G的10到100倍，配合超低延遲，以滿足進階應用需求。利用7-24GHz和Sub-THz頻段，讓可用總頻寬增加到50GHz以上。這兩個新頻段的加入將成為有力的基礎，為新的極致應用鋪路，但將帶來高頻段傳播衰減的嚴峻挑戰，有待克服。

聯發科認為網路密集化勢在必行，以增加低頻段的容量，並克服在新頻段內的傳播衰減問題。因物理性質的根本不同，室內基地台部署成本以及其他可行性上的問題和挑戰，需要不同於5G的方法來解決。（編輯：黃國倫）1110118