台歐盟部長級經濟對話 學者：凸顯對半導體急迫性

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（中央社記者曾智怡台北2日電）台歐盟傍晚舉行首次部長級經濟對話，學者認為，對話層級的提升，凸顯歐盟對半導體韌性的急迫性；台灣當然也期待藉此擴大半導體以外產品歐洲市占率，以堆積木概念，逐步推進雙邊投資協定（BIA）目標。

經濟部長王美花與歐盟執委會貿易總署總署長魏恩德（Sabine Weyand）今天傍晚共同主持「台歐盟經貿對話會議」，這是首次部長、總署長層級對話，會中雙方同意設立平台，以利工作階層持續討論，並在數位經濟、貿易便捷化、半導體供應鏈韌性等議題進一步討論合作可能性。

中經院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣接受中央社記者訪問時指出，對話層級提升顯示歐盟對台灣的肯定，更凸顯他們對半導體議題急迫性，畢竟歐盟過去對台的友善舉動都在歐洲議會層級，並無明確政策執行力。

顏慧欣表示，歐盟在晶圓設計製造並無掌握太多所有權，有鑑於供應鏈危機感日趨升高，特別俄烏戰爭爆發、物流問題猖獗等，歐盟逐漸意識到，未來若面臨地緣政治危機，連武器也有晶片需求，「這些東西只要有任何環節出錯，境內又無法立即提供幫助」，將釀重大國家安全威脅。

至於歐盟會如何深化與台灣半導體合作，顏慧欣認為，短期目標是，歐盟希望確保台灣晶片供應不會中斷，「不只是回應美國需求」；中期而言，歐盟應也期盼如美國一樣，和台灣建立關鍵物資物料短缺、上下游訂單等資訊分享機制；長期則是希望吸引台灣半導體廠商至歐洲設廠。

台經院國際事務處研究員邱達生認為，這場經濟對話會議等於是為雙邊經貿「堆了第一塊積木」，未來除歐盟持續採購台灣半導體晶片，更希望以此為基礎，讓歐洲需求端更了解台灣其他產品優勢，擴大包括機械、紡織、石化等傳產在歐洲市占率，平衡台灣和歐盟長年的貿易逆差。

邱達生提到，由於歐盟重視淨零碳排，雙方也可在離岸風電等綠色經濟產業進行更密切合作，加上歐洲一直以來從中國進口量大，現因美中關係緊張，歐洲、美國又同盟局勢之下，也有機會讓台灣產品再度受到歐洲市場青睞，有諸多發展空間。

本次經濟對話中，歐方同意與台灣在數位經濟、貿易便捷化、供應鏈韌性等議題，指派小組進一步討論合作的可能性。邱達生表示，以數位經濟為例，歐盟跨境資料保護標準是全世界最高，而台灣數位經濟個資保護起步較晚，未來與歐洲進行數位貿易，需特別關注此事。

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如今有望成立工作小組，代表雙方將進行細節探討、談判，最終邁向BIA，甚至自由貿易協定（FTA）目標。

顏慧欣指出，過往台歐盟對話平台類似台美貿易暨投資架構協定（TIFA），旨在解決既有技術性問題，較欠缺前瞻性政策對話，但可見本次已納入供應鏈等前瞻、戰略性議題，期待對話平台進一步升級至台美21世紀貿易倡議，納入更多國際尚無共通標準的新議題，讓台灣有機會成為規則制定者。（編輯：張均懋）1110602