若中企賣俄晶片 美將嚴懲讓它們「實質上倒閉」

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天表示，如果中國公司對俄羅斯出售以美國技術製造的半導體，美國「絕對」會實施可能「實質上讓它們倒閉」的出口管控。

另一方面，拜登政府今天也警告北京，不要利用美國制裁俄羅斯而產生的商業機會，來協助莫斯科躲避出口管控或處理其遭禁止的金融交易。

雷蒙多今天揚言，若有任何國家的企業違反美國因俄羅斯入侵烏克蘭而實施的嚴厲出口管控，美國將會嚴加懲罰。

雷蒙多表示，中國半導體公司全都仰賴美國軟體製造晶片，讓它們受到控制。她在受訪時告訴路透社：「如果我們發現它們賣晶片給俄羅斯，我們可以藉由拒絕讓它們使用那些軟體，讓它們實質上倒閉，我們絕對準備好那樣做。」

雷蒙多表示，美國「時時刻刻」都在關注其對俄羅斯祭出的廣泛出口管制是否可能出現違反情形，若有違反情事，將採取處罰措施。

當被問到目前為止中國公司是否有違反管控措施，雷蒙多表示沒有，但她說，商務部在調查定案之前，不會披露調查或採取行動。

雷蒙多表示，美國預期中國會遵守管控措施，因為不遵守的後果非常嚴重，任何公司都可能受到衝擊，包括中國半導體商中芯國際集成電路製造有限公司（SMIC）。

另一方面，國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天表示，美國總統拜登本週在布魯塞爾和歐洲與北大西洋公約組織（NATO）領袖召開緊急會談時，打算宣布針對俄羅斯政治人物與寡頭的全新制裁方案。

他告訴記者，七大工業國集團（G7）國家很快就會宣布聯合回應，確保俄國無法在中國或其他國家的協助下躲避西方制裁。

美國與盟邦尋求加強對俄國總統蒲亭施壓，讓他停止俄國所謂的「特殊軍事行動」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110324