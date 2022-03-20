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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭4/300

華爾街日報：俄國拿不到台積電精密晶片 武器研發將受挫

2022/3/20 12:09（3/20 12:34 更新）
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華爾街日報報導，美國聯手台韓日等晶片製造國聯手制裁俄羅斯，將打擊俄羅斯先進武器、5G、人工智慧和機器人科技發展。（示意圖／圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
華爾街日報報導，美國聯手台韓日等晶片製造國聯手制裁俄羅斯，將打擊俄羅斯先進武器、5G、人工智慧和機器人科技發展。（示意圖／圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
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（中央社記者周世惠舊金山19日專電）華爾街日報今天報導，美國聯手台韓日等晶片製造國聯手制裁俄羅斯，其中無法取得台積電的精密晶片，對俄羅斯先進武器、5G、人工智慧（AI）和機器人科技發展增添變數。

華爾街日報」（WSJ）報導，俄羅斯入侵烏克蘭後不久，美國2月底下禁令，限制販售國防、航太和海運業使用的尖端半導體及電信系統給俄羅斯及其盟友白俄羅斯；一些使用美國設備、軟體或藍圖生產的特定外國產品也在禁令內。

全球半導體居主導地位的台灣、南韓，以及晶片生產工具強國日本也都比照採行美國的出口管制清單，對俄羅斯實施禁令。這會讓俄羅斯先進武器和第5代行動通訊（5G）、人工智慧與機器人等尖端科技的發展受挫。

台灣積體電路製造公司（TSMC）已表明，致力於遵守新的出口管制規定。韓國三星電子公司本月也表示，基於地緣政治的發展，本月已暫停對俄羅斯出貨並在評估未來行動。

華爾街日報引述西方國家的半導體業主管表示，「俄羅斯的晶片製造技術落後台積電15年以上」。俄國最大晶片製造商Mikron自稱是俄羅斯唯一有能力生產65奈米晶片的廠商。大約2006年半導體業有量產65奈米晶片的技術。

報導說，部分俄羅斯公司設計的高階晶片由台積電組裝，可能因此造成俄羅斯方面的斷貨，但不確定這些晶片是否受到制裁的影響。

俄羅斯晶片設計商貝加爾電子有限公司（Baikal Electronics JSC）表示，公司設計的Baikal微處理器由台積電製造，廣泛用於俄羅斯自產的電腦和伺服器。 另外，資料也顯示，由莫斯科SPARC技術中心設計、俄羅斯自研的新型Elbrus微處理器，原本要交由台積電生產。

經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit）亞洲區主任拉費蒂（Tom Rafferty）表示，國際間的聯手制裁對俄羅斯的衝擊很大。他說：「南韓和台灣幾乎獨占高階半導體的生產，俄羅斯在其他地方找不到貨源。」

不論晶片的設計或生產，俄羅斯相當仰賴國外的技術。根據聯合國商品貿易（United Nations Comtrade）資料庫，2020年俄羅斯進口4.4億美元半導體設備和12.5億美元晶片，相關半導體進口主要來自目前沒有實施制裁的亞洲國家。

基於台灣、南韓和日本在半導體業、尤其是精密晶片的重要性，俄羅斯的高階晶片或自產晶片發展在這波國際制裁下面臨未知數。（編輯：郭中翰）1110320

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