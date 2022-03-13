俄烏危機 專家：供應鏈去俄化中國將面臨更大壓力

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（中央社記者張建中新竹13日電）俄羅斯入侵烏克蘭，震撼全世界，對全球產業與供應鏈將造成深遠影響。產業研究專家預期，未來以美國為首的自由世界國家將更緊密合作，產業鏈不僅會「去俄化」，中國面臨的壓力也會加劇。

俄羅斯2月24日對烏克蘭展開軍事行動，至今邁入第18天，世界各國接連對俄羅斯祭出制裁，包括半導體等出口管制、禁止進口俄羅斯石油及取消俄羅斯最惠國待遇，許多知名跨國企業也紛紛加入譴責俄羅斯行列。

高盛集團與摩根大通銀行宣布逐步縮減在俄羅斯業務，宜家家居暫停在俄羅斯營運，麥當勞暫時關閉俄羅斯所有餐廳，星巴克與可口可樂也暫停所有在俄羅斯的商業活動。

俄烏戰爭無法避免將使經濟受損，不僅烏克蘭損失，俄羅斯經濟也將嚴重衰退，國際貨幣基金（IMF）於1月間才因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron疫情負面衝擊，將2022年全球經濟成長預測調降至4.4%，如今因戰爭影響，可能進一步調降全球經濟成長預測。

除了股市及匯市等金融市場，俄烏戰爭也將對實體經濟產生衝擊，引發原物料斷鏈、能源及糧食危機，並連帶使得通膨加劇，是否進一步壓抑終端產品的銷售動能，備受各界關注。

俄羅斯是石油和天然氣主要供應國，石油約占全球供應量的7%，歐盟所需天然氣有高達40%來自俄羅斯進口。在美、歐禁止進口俄羅斯石油，國際油價一度飆漲逼近每桶140美元，來到近14年來最高點，將使能源、運輸成本高漲。

俄羅斯及烏克蘭為小麥、玉米主要出口地區，俄烏戰爭開打以來，小麥、玉米價格齊漲，其中，小麥漲幅一度逼近4成，玉米漲幅約1成。法人認為，食品廠短期獲利恐遭侵蝕，新興國家經濟與民眾購買力也將受到影響。

包括金、銀、鈀金、銅、鋁、鎳等金屬，於開戰以來價格同步漲升。俄羅斯鎳礦產量約占全球11%，市場憂心戰事不止，俄羅斯鎳礦生產恐受影響，鎳價一度飆破每噸10萬美元，創新天價，單日大漲111%，倫敦金屬交易所（London Metal Exchange）還罕見暫停鎳交易。

隨著鋁及鎳價巨幅波動，不銹鋼廠大成鋼與華新皆面臨巨額避險損失，分別高達新台幣3.66億元及9373萬美元（約新台幣26.22億元）。法人預期，短期上下游廠商都將觀望因應，需求勢必會受到影響。

鎳同時是電動車電池關鍵材料，鋁合金是電動車車身輕量化和電池殼體的關鍵材料，車用線束供應也受到戰爭影響。汽車市場研究機構LMC Automotive估計，俄羅斯入侵烏克蘭恐導致今年汽車產量短少數百萬輛。

銅則占電路板生產成本達20%至30%，生產電路板所使用的工業電子級溶劑及樹脂等也都與石油相關，台灣電路板協會憂心原物料失控飆漲恐將推升電路板的製造成本，嚴重侵蝕廠商的利潤空間。

半導體晶片是各種電子產品必要的關鍵零件，近年晶片荒嚴重影響汽車等生產，如今俄烏戰爭恐影響半導體製造所需的關鍵原料與惰性氣體鈀（Pd）、六氟丁二烯（C4F6）及氖（Ne）等供應，連帶為晶片荒緩解時程增添變數，格外受到關注。

根據統計，全球約45%至54%的半導體級氖氣都是來自烏克蘭2大氖氣供應商Ingas和Cryoin，目前2家公司皆已暫停營運。

氖對製造晶片使用的雷射相當重要，深紫外光（DUV）及極紫外光（EUV）曝光機台都會用到，目前晶圓廠仍備有安全庫存，短期不致有斷料風險，只是戰事持續蔓延，半導體生產無法避免會受影響。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，俄羅斯2014年併吞克里米亞，半導體原物料、化學材料商開始分散風險，雖有些成效，但有些原生材料仍仰賴俄羅斯及烏克蘭進口。

楊瑞臨表示，這次俄羅斯入侵烏克蘭，半導體原物料、化學材料供應商勢將更積極規避風險，除尋找替代礦場、貨源，並發展新技術，減少用量，或尋求替代方案。

他說，在世界各國對俄羅斯祭出制裁中，瑞士放棄中立承諾，決定對俄羅斯實施制裁，事先「很難想像」；預期在經過這次俄烏事件後，過去態度觀望並未在美、中兩大陣營明確選邊的國家或企業領導人，立場將會驅於鮮明。

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楊瑞臨表示，國家或企業領導人的價值觀與未來決策的思維都可能會受到俄烏戰爭影響，對全球產業與供應鏈發展將造成深遠影響，預期未來以美國為首的自由世界國家將更加緊密合作，不僅會去俄化，中國也將因而面臨更大壓力。

楊瑞臨指出，觀察過去美中貿易戰、科技戰發展經驗，產業及供應鏈可能面臨短期陣痛，會因原物料調整，影響技術發展路徑、進度，及成本增加，不過對長期發展正面期待。除可能有顛覆性創新技術發展，未來產業供應鏈韌性也將隨著增強。（編輯：林淑媛）1110313