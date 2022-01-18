環署估廢鋰電池將達逾千噸 再利用技術加值減空污

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（中央社記者張雄風台北18日電）環保署預估2025年二次鋰電池廢棄量將達1100公噸，因此與工研院合作研發分選及純化技術，希望能將電池中鈷、鎳等原料提取再利用，可提高原料價值，且過程不需燃燒，也減少空污。

行政院環境保護署今天舉辦「環保署、工研院研究有成 加值二次鋰電池處理技術」記者會。環保署回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌表示，所謂二次鋰電池就是常見的充電電池，在手機、家電或是交通運具上都會使用；透過與工研院合作，希望提取廢電池中的鈷、鎳等原料、在台灣循環利用。

王嶽斌指出，預估在2025年左右，會陸續進入3C產品及電動機車電池汰換的時期，全國可能會累積1100公噸的廢鋰電池；而電池中的鈷、鋰、鎳等原料，台灣都是仰賴進口。

工研院研究員林欣蓉說明，目前國內技術是做到將鋰電池破碎後、經高溫熔化成其他合金產品；歷經3年研發，現在可以透過破碎分選、化學藥劑分離純化的程序，將電池內含有的鈷、鎳等原料分離出來。

林欣蓉表示，一般手機電池約50至100克，但電動機車電池可能約20公斤，國外也都在研究如何在最合適的成本下，做最有效的提取；目前台灣的分選機制也有提專利，不需要用那麼多藥劑，就能獲得與國外提取同樣數量的原料，整體鈷的提取率可達98%以上；且藥劑可以重覆使用，避免污染環境。

王嶽斌說，目前處理經破碎後的鋰電池會變成帶有雜質的「黑粉」，在市場上價格較差，但經此再利用技術加值後，市場價格可以提升10倍。

王嶽斌提到，再利用的過程不是傳統高溫熔化的方式，可以進一步減少空污排碳；提取的原料也能進入循環體系，形成產業鏈；目前國內二次鋰電池處理業者共6家，已經有業者對這項技術有興趣，正在媒合。（編輯：張芷瑄）1110118