澳洲礦產出口所得增加 澳媒：中國經濟報復失敗

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雖然澳洲礦產出口中國受阻，但出口所得預料將上升，澳媒指中國以經濟手段報復澳洲的做法已經失敗。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者丘德真雪梨21日專電）雖然澳洲礦產出口中國受阻；但據澳洲政府公布預測報告指出，礦產資源及能源產業出口所得預料將會上升。澳媒並指中國以經濟手段報復澳洲做法已經失敗。

澳洲聯邦政府工業部（Department of Industry）屬下首席經濟學家辦公室（Office of the Chief Economist）昨天（20日）發布最新一期「資源及能源季刊」（Resources and Energy Quarterly）指出，澳洲礦產資源及能源產業於2021年（7月）至2022年（6月底）出口所得，預料將會高達澳幣3790億元（約新台灣7兆5000億元）；較2020至2021年度的澳幣3100億元增加22%。

澳洲新聞網站news.com.au昨天（20日）報導指出，澳洲工業部預測數據顯示，澳洲礦產資源及能源產業的表現，並未因為中國抵制澳洲礦產而受到衝擊。

澳洲自從2019年4月向國際社會倡議調查COVID-19疫情起源後，隨即惹怒中國；隨後包括鐵礦砂和煤等多項澳洲產品出口中國受阻。

news.com.au提到，中國於2020年11月禁止進口澳洲煤，一度造成澳洲經濟損失高達澳幣10億元。但在1年後，澳洲煤的出口表現已經反彈。

「資源及能源季刊」指出，隨著中國需求增加，導致今年10月燃料煤（thermal coal）價格飆漲；預料2021至2022年度澳洲燃料煤出口所得，將會被推高至澳幣350億元；較2020至2021年度的澳幣160億元增加超過1倍。

而澳洲冶金煤（metallurgical coal）2021至2022年度出口所得，亦將會被推高至澳幣500億元；較2020至2021年度的澳幣230億元增加超過1倍。

news.com.au指出，澳洲工業部公布的數據反映出中國報復澳洲的經濟抵制措施已經失敗；形同是讓「中國尷尬地被打臉」（an embarrassing slap in China’s face）。

澳洲礦業暨資源部長皮特（Keith Pitt）向news.com.au指出，澳洲礦產資源及能源產業2020至2021年度的出口所得，已打破當時的紀錄；預料2021至2022年，有關紀錄將會被再次刷新。

皮特表示，在澳洲礦產資源及能源產業當中，以煤的表現最為搶眼；澳洲煤憑著其高品質，得以在包括印度等亞洲各國開拓市場；再加上近期各類煤價飆漲，澳洲煤業者遂紛紛受惠。

雪梨智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）研究員蔡源（Peter Cai）相信，中國由於拒絕直接向澳洲購買煤，只好以更為高昂的價格向第三國購買澳洲煤。（編輯：黃自強）1101221