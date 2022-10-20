集邦：國際大經濟體無好消息 2023年展望謹慎保守

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（中央社記者張建中台北20日電）研調機構集邦科技調研運營中心營運長張小彪今天表示，美國持續升息打壓通膨，歐元區通膨壓力也大，觀察國際大區域經濟體並沒有太好的消息，對2023年展望謹慎保守。

集邦科技今天舉辦研討會，對於2023年產業景氣提出預測。張小彪一開場就說，鑑往知來、以史為鏡，冰凍三尺非一日之寒。他表示，2022年政經結構處於非常複雜的處境，這絕非橫空飛出，2018年是個因，才會有2022年的結果。

張小彪指出，2018年產業伴隨5G、人工智慧（AI）、運算、區塊鏈各種新興應用如雨後春筍般非常茂盛，當百花盛開的同時，突然出現第一隻「黑天鵝」美中衝突；包括關稅壁壘、華為禁令及中芯制裁，造成製造業為避免過度集中風險，進行板塊移動，當時半導體產業已受到扭曲。

華為是全球5G有效專利數的龍頭，智慧手機市占率坐三望二搶第一，僅次於三星（Samsung）、蘋果（Apple）。張小彪表示，當美國將華為及附屬的70家公司列入管制清單，華為為了爭取更多時間，儲備更多料，小米等對手為承接華為的市占，也超額備貨，讓半導體循環有別於往常的季節性波動。

此外，張小彪指出，疫情是第二隻「黑天鵝」，影響社會活動力下降、缺工、物流斷鏈、塞港，尤其中國採取嚴格清零政策，打亂整個供應鏈，使得客戶一直追料。俄烏戰爭是第三隻「黑天鵝」，戰爭發生後造成糧食及原料價格上漲。

張小彪表示，中國將持續封控措施，美國也升息打壓高通膨，強勢美元影響全球新興市場大幅貶值，雖然有利出口競爭，但以美元進料成本高漲。此外，銀行利率上揚，買車、買房及企業融資活動成本增加，不利整個產業發展態勢，並可能一直延續到明年。

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對於當前產業界關注的庫存問題，張小彪認為，隨著時間拉長，庫存問題可望比較有效控管，預期上游元件降價，年底下游促銷力道應可持續加強，後續庫存天數有機會下滑。

張小彪表示，美國通膨尚未趨緩，中國市場也處於疲軟態勢，且對疫情持續嚴格管控，將對製造業造成影響，此外，歐元區通膨壓力大，觀察國際大區域經濟體並沒有太好消息，對2023年展望謹慎保守。（編輯：楊凱翔）1111020