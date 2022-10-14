瑞典右派陣營組閣 重視核能因應能源危機

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩14日專電）瑞典右派組閣協商完成，今天公布新政府政策走向，瑞典將緊縮移民與難民政策，重新將核能視為重要電力來源以應變能源危機，加強醫療服務以及改善校園的安全與秩序。

瑞典大選在今年9月中落幕，右派陣營取得國會多數，取代左派陣營接棒執政，右派陣營4個政黨今天召開記者會，宣布新政府未來4年的政策走向。

新內閣將由溫和黨（Moderate Party）、基督教民主黨（Christian Democrats）與自由黨（Liberal Party）3個右派政黨組成，得到國會第2多數的極右黨派瑞典民主黨（Sweden Democrats）如同選前承諾並未入閣。但評論認為，新內閣為了取得瑞典民主黨的支持，會讓瑞典民主黨在其他重要位置發揮足夠影響力。

瑞典民主黨已在國會外交委員會與司法委員會取得主席地位。

溫和黨主席克里斯特森（Ulf Kristersson）表示，4個黨派之間的合作與協商非常順暢，未來4年將會致力於解決瑞典目前面臨的各種重大問題與挑戰。

瑞典民主黨黨主席奧克松（Jimmie Akesson）表示，瑞典將會採取更嚴格的移民政策，包括難民與工作移民的取得資格都會更加嚴格。

他表示，瑞典將會依照歐盟規定接納移民，不會有比歐盟規定更優惠的條件。

除了移民政策以外，瑞典的能源政策也將轉向，瑞典將會重新啟動核能計畫，興建新的反應爐，因應能源危機，而風力發電雖會繼續產出，但將不再會繼續作為瑞典規劃未來能源的主要來源。

新內閣的政策走向受到在野政黨的諸多批評，國會第一大黨社會民主黨（Social Democrats）已表示，將會嚴厲地監督各項政策。（編輯：高照芬）1111014