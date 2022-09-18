特派專欄 左右為難 瑞典首投族艱難的一票

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中央社駐斯德哥爾摩特派員辜泳秝／9月18日

瑞典9月11日舉行國會大選，通常在投票日當天就知道結果，選後一天就能正式宣布選舉結果，這次卻拖了3天，直到14日晚間才終於塵埃落定。

定居瑞典後，今年是我第一次在瑞典投票，跟許多瑞典人一樣，對於犯罪猖獗、槍擊案層出不窮的狀況感到厭煩，渴望能有更好的解決方式，因此期待左右輪替；同時卻也擔心「越來越右」的右派若是上台，會讓極右勢力在國會取得更多優勢，以平等價值立基的瑞典模式可能被改變，於是又希望左派能夠繼續執政。

另一方面，執政的社會民主黨（Social Democrats）長期以來對中國態度軟弱，也讓身為台灣人的我很受不了；尷尬的是，最公開支持台灣的是具納粹淵源的極右派政黨瑞典民主黨（Sweden Democrats），而右派政黨溫和黨（Moderate Party）對台灣的支持可以說是瑞典主要政黨中最穩定長久的。

是瑞典的整體社會還是台灣的國際地位更重要呢？手上這張票到底要怎麼投還真是不容易。

再加上能源、教育、房價、油電費、稅收、醫療品質、社會融合等各種與生活息息相關的議題，國會8個主要政黨都有其看法與政見，不只是國會層級，地方、省級議會都有各自重要的議題需要了解。

雖然平常因為工作關係對各黨的政見多少了解，但要依憑這樣的印象去投票，理由還是薄弱了一點。

好在瑞典為了鼓勵公民多多參與政治，有許多管道可以幫助選民了解各政黨的政見。

8月底，各政黨就在各個城鎮的主要街道設立選舉木屋，由黨員駐點，跟路過的民眾討論政治、解說政見；電視上也開始頻繁放送各政黨黨主席針對選舉政見的辯論，這段期間，電視台也推出許多政治類的節目，讓觀眾對各項議題有更多認識。

許多主要媒體推出「大選指南」（Valkompass），彙整各大政黨在不同層級、不同選區的政見，讓選民能透過回答相關問題，找到跟自己想法最契合的政黨好做出選擇，這是瑞典選民常用的工具，但最後是否會依照測驗結果投票，則是因人而異。

除此之外，國高中與大學院校也在「選戰」期間進行一系列跟大選相關的辯論、訪談等活動，有些學校也會在校內舉辦模擬投票，學生票選結果通常也會被用來了解年輕人對政治的想法，也會在正式大選公布時被拿來做比較，結果通常很有趣。

瑞典人在這一個月期間，招呼語幾乎變成：「投票了沒？」除非離群索居，不然真的很難躲過政治討論，只是討論的通常不是誰的論文抄襲，或公廁是否要裝免治馬桶這類主題。

為了鼓勵投票，瑞典有提前投票制度，從8月24日開始就可以投票，全國平均投票率通常在80%以上。

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然而，到了投票日當天，在大城市的一些投票所外還是出現了大排長龍的狀況，原以為大家都跟我一樣有選擇困難，後來才知道，瑞典原本的投票流程遭國際組織批評不夠隱密，所以改成一次一人在圍屏後取選票，導致排隊現象。

終於投下艱難的第一票的我，雖然對選舉結果不算滿意，對瑞典未來發展有點擔心，所幸瑞典多黨政治運作健全，在重要議題上，在野黨通常可以發揮嚴格把關、監督的作用；另一方面，右派陣營執政後，台瑞關係是否會有更多突破，讓人相當期待。（編輯：林憬屏）1110918