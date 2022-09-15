瑞典變天 極右翼助右派勝選社會恐兩極化

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瑞典大選確定由右派險勝，右派陣營領袖之一的克里斯特森（前）15日起著手組建新政府。圖為克里斯特森11日在選舉觀察會上發表談話。（TT News Agency/Fredrik Sandberg via 路透社）

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（中央社斯德哥爾摩14日綜合外電報導）瑞典大選確定由右派險勝，右派陣營領袖之一的克里斯特森明起著手組建新政府。瑞典「右轉」雖無礙申請加入北約，但有人憂心會像美國一樣社會日趨兩極化。

法新社報導，克里斯特森（Ulf Kristersson）今天在計票進入最後確認階段時說：「我現要開始著手籌組一個全新且強大政府」「現在我們要恢復瑞典的秩序！」

● 極右政黨牽動組閣 瑞典頭一遭

根據瑞典選務單位完成99.9%的計票後，由4個政黨組成的右派聯盟在349個國會席次裡取得176席，擊敗173席的左派。其中極右翼的瑞典民主黨（Sweden Democrats）取得73席，成為右派內部最大單一政黨。

瑞典國會大選11日登場，因得票過於接近，直到今天數以萬計海外及提前投票的票數完成計票後結果才揭曉。

瑞典過去從沒出現須靠極右翼瑞典民主黨支持而組閣的情況，但極度民族主義且反移民的瑞典民主黨在這次大選成為最大贏家，躍升為僅次於社會民主黨（Social Democrats）的第二大黨。目前當家的左派社會民主黨自1930年代以來一直主導瑞典政壇。

今天意識到所屬左派落敗後，總理安德森（Magdalena Andersson）宣布請辭。身兼社會民主黨黨魁的安德森是瑞典首位女總理，她在記者會表示右派雖微幅勝出，但終究是贏家。儘管社會民主黨從上屆的100席增至這回107席，但仍難挽救左派。

「華爾街日報」指出，右派勝出完全得力於植根新納粹運動的極右翼瑞典民主黨，席次較上屆大增11席。

黨魁奧克松（Jimmie Akesson）近年致力讓瑞典民主黨更貼近主流，雖仍推動限制移民，但已與內部一些最極端支持者保持距離。目前還不清楚奧克松在組閣與日後新內閣的角色。

● 瑞典右轉 料將擁核並從嚴對付移民

雖然右派裡的溫和黨（Moderates Party）只拿到68席，但分析家們說溫和黨黨魁的克里斯特森，在右派聯盟裡比奧克松更被友黨所接受。前次2018年選後，瑞典花了4個月才完成組閣，這回遇上能源危機、通膨與電價飆漲等，組閣時程恐更不樂觀。

北歐聯合銀行（Nordea Bank AB）經濟分析師黑格松（Gustav Helgesson）表示，一個相對脆弱的內閣可能意味難以及時應對當前挑戰，預料「右轉」後的瑞典政府會更加強修法、執法來限制移民，投資核電與降低稅收也會是施政重點。

變天不影響瑞典申請入北大西洋公約組織（NATO）。瑞典民主黨雖長年反對加入北約，但在俄羅斯入侵烏克蘭後改弦更張，現已支持加入。

「華盛頓郵報」報導，瑞典索德托恩大學（Sodertorn University）專研民粹極右政黨的學者雍格爾（Ann-Cathrine Jungar）指出，瑞典民主黨選民多在小鎮與農村區域，大部分為男性，他們的教育水平低於一般選民平均，但很多人是小型企業家。瑞典民主黨除吸引傳統藍領階層外，近年在年輕族群的支持度也越來越高。

雍格爾說瑞典民主黨的選民更不信任媒體，認為主流媒體對他們的反移民立場有偏見，他們也常把「對抗左傾自由建制派」、「菁英階層與民眾脫節」等民粹論調掛嘴上。瑞典民主黨近年與美國極右翼團體和川普支持者培養關係，取代溫和黨與美國共和黨接觸的角色，溫和黨反而變成與美國民主黨走近。

● 瑞典恐步美國社會兩極後塵 不利世界角色

華郵認為，瑞典當前與盟國合作應對俄國侵烏，明年也將擔任歐盟輪值主席國，這次大選結果將形塑瑞典在世界舞台角色。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）北歐辦公室設於瑞典首都斯德哥爾摩，北歐辦公室的專案經理亞當遜（Eric Adamson）說：「僅以個位數席次勝出執政，會造成不穩定，恐讓瑞典更難在北歐、歐盟乃至北約獲得領導地位。」

他說：「瑞典當地有人擔心變得與美國越來越像－兩極化與罵戰激烈，搞得每場選戰都鬥得你死我活。」（譯者：張茗喧、陳亦偉）1110915