更多編輯台推薦新聞：
新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂
產經

新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素
生活

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣擊敗巴拿馬U18世界盃棒球賽5連勝 16日複賽首戰對美國
首頁 / 國際

瑞典大選右派陣營領先3席次 總理安德森宣布下台

2022/9/15 08:45（9/15 09:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
瑞典大選計票進入尾聲，右派陣營取得3席領先，總理安德森（前）宣布將於15日卸下總理職務。（圖取自facebook.com/magdalenaeandersson）
瑞典大選計票進入尾聲，右派陣營取得3席領先，總理安德森（前）宣布將於15日卸下總理職務。（圖取自facebook.com/magdalenaeandersson）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩14日專電）瑞典大選計票進入尾聲，最新結果今晚出爐，右派陣營領先3席次，總理安德森晚間召開記者會承認選舉結果，宣布將於15日卸下總理職務。

瑞典在9日舉行大選，計票目前進入尾聲，預計15日公布正式選舉結果。14日晚間右派陣營在計票最後階段取得3席領先，選舉結果大致抵定，右派陣營各黨與總理安德森（Magdalena Andersson）都對此發表說法。

社會民主黨籍的安德森於14日晚間的記者會上表示，目前所有選票都已開完，雖然會再進行一次點票確認，但選舉結果可說是已經出爐。

她表示，雖然3席不是差距很大的多數，但依舊是多數，她尊重瑞典選民與民主。

她對於可以在俄羅斯發動戰爭如此具歷史意義的時刻領導瑞典感到驕傲，瑞典將會繼續在軍事、經濟、人道方面支持烏克蘭。

安德森表示，她將在15日結束總理職務，也期望右派陣營能盡快組成內閣，因為瑞典還有嚴峻的國家安全、經濟與能源問題要面對。

她表示，社會民主黨（Social Democrats）將不會拒絕跟右派陣營的溫和黨（Moderate Party）合作，事實上，社民黨過去在不同議題上也曾跟國會各個政黨合作，然而社民黨不準備跟極右的瑞典民主黨（Sweden Democrats）合作。

安德森說，接下來4年，她將會領導社民黨作為國會最大反對黨，仔細監督政府，以確保仇恨、威脅與暴力不會在瑞典散布。

右派陣營從10日起便開始會面、討論合作事宜，目前尚未確定瑞典民主黨與自由黨（Liberal Party）是否會加入內閣行列。（編輯：林憬屏）1110915

延伸閱讀
從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局瑞典大選登場 右派結盟反移民政黨矢言奪回政權瑞典右派陣營獲極右支持 大選聲勢逼近執政黨俄烏戰改變歐洲各國：瑞奧中立動搖 匈塞不想選邊
安德森
瑞典國會選舉 出口民調：左派陣營微幅領先烏克蘭外長到訪 瑞典推出28億元援烏新計畫[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族