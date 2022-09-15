瑞典大選右派陣營領先3席次 總理安德森宣布下台

（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩14日專電）瑞典大選計票進入尾聲，最新結果今晚出爐，右派陣營領先3席次，總理安德森晚間召開記者會承認選舉結果，宣布將於15日卸下總理職務。



瑞典在9日舉行大選，計票目前進入尾聲，預計15日公布正式選舉結果。14日晚間右派陣營在計票最後階段取得3席領先，選舉結果大致抵定，右派陣營各黨與總理安德森（Magdalena Andersson）都對此發表說法。

社會民主黨籍的安德森於14日晚間的記者會上表示，目前所有選票都已開完，雖然會再進行一次點票確認，但選舉結果可說是已經出爐。



她表示，雖然3席不是差距很大的多數，但依舊是多數，她尊重瑞典選民與民主。



她對於可以在俄羅斯發動戰爭如此具歷史意義的時刻領導瑞典感到驕傲，瑞典將會繼續在軍事、經濟、人道方面支持烏克蘭。



安德森表示，她將在15日結束總理職務，也期望右派陣營能盡快組成內閣，因為瑞典還有嚴峻的國家安全、經濟與能源問題要面對。



她表示，社會民主黨（Social Democrats）將不會拒絕跟右派陣營的溫和黨（Moderate Party）合作，事實上，社民黨過去在不同議題上也曾跟國會各個政黨合作，然而社民黨不準備跟極右的瑞典民主黨（Sweden Democrats）合作。



安德森說，接下來4年，她將會領導社民黨作為國會最大反對黨，仔細監督政府，以確保仇恨、威脅與暴力不會在瑞典散布。



右派陣營從10日起便開始會面、討論合作事宜，目前尚未確定瑞典民主黨與自由黨（Liberal Party）是否會加入內閣行列。（編輯：林憬屏）1110915