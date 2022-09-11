瑞典大選登場 右派結盟反移民政黨矢言奪回政權

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瑞典11日舉行大選投票，目前執政的中間偏左「社會民主黨」與右派陣營陷入激戰。圖為民眾在斯德哥爾摩郊區投票所投票。（TT News Agency/Ali Lorestani via 路透社）

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（中央社斯德哥爾摩11日綜合外電報導）瑞典今天舉行大選投票，目前執政的中間偏左「社會民主黨」與右派陣營陷入激戰。右派亟欲在反移民「瑞典民主黨」助陣之下，贏回睽違8年的政權。

路透社報導，隨著槍案持續增加引發選民不安，此次選戰期間不時看到各政黨激辯幫派犯罪議題。而在烏克蘭遭俄羅斯入侵之後，通貨膨脹、能源危機隨之而來，也成為選戰討論焦點。

投票所上午8時（台北時間11日下午2時）開放，晚間8時關閉，午夜左右就會有結果出爐。

直到最近，民族主義與反移民的「瑞典民主黨」（Sweden Democrats）都一直被其他政黨視為「賤民」政黨，因此右派陣營過去從未同意和他們合作，

但在選戰最後幾週，極右派的「瑞典民主黨」在民調中躍居第2，僅次社會民主黨（Social Democrats）。

「瑞典民主黨」聲名鵲起，超車右翼陣營的傳統領袖，被認為是拜選戰主軸貼近選民之賜，包括提出犯罪、分裂和移民融合等議題。

55歲的瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）則希望能在綠黨（Green Party）、左派黨（Left Party）和中間黨（Centre）支持下，繼續執政。

安德森選前之夜在首都斯德哥爾摩市郊選情居劣勢的林克比（Rinkeby）告訴記者，希望這場選戰能成功說服選民，「社會民主黨是平民和勞工的黨，有很好的安全網、工作和未來」。

「這是場難分難解的選戰，就交由瑞典民眾決定。」（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1110911