瑞典右派陣營獲極右支持 大選聲勢逼近執政黨

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（中央社斯德哥爾摩6日綜合外電報導）瑞典右派陣營希望能在11日大選自執政的社會民主黨（Social Democrats）手中接掌政權，因而首次仰仗極右派支持，以期在可望勢均力敵的選戰中勝出。

法新社報導，抱持反移民和民族主義立場的瑞典民主黨（Sweden Democrats）雖然長久以來被視為政壇孤雛，如今民調卻顯示，這個政黨已聲勢大漲，即將成為國會第2大黨，因此右派若欲出面籌組政府，該黨支持不可或缺。

目前處在加入北大西洋公約組織（NATO）微妙過程的瑞典，自2014年以來即由社會民主黨執政，而社民黨自1930年代即主導瑞典政局。

現任總理安德森（Magdalena Andersson）就職至今僅9個月，目前獲有選民高度支持。約有55%選民希望她續任總理，僅32%支持保守派溫和黨（Moderates）候選人克里斯特森（Ulf Kristersson）。

然而競選主軸都是右派選民關切的議題，諸如打擊犯罪和幫派暴力、移民融合和能源支出飆高等。因此儘管安德森普獲支持，選舉結果仍在未定之天。

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根據民調結果，左派陣營獲有48.6%到52.6%支持；相較下，右派支持率為47.1%到49.6%。左派社民黨可仰仗綠黨（Greens）、左派黨（Left）和中間黨（Centre）支 持；至於右派陣營則包括溫和黨、基督教民主黨（Christian Democrats）、自由黨（Liberals）和瑞典民主黨。

目前左、右兩大陣營都陷入內部分歧，這將使未來新政府籌組工作棘手困難。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1110906