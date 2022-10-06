應對能源短缺 法國公共機構停熱水調降泳池水溫

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（中央社巴黎6日綜合外電報導）歐洲能源危機一觸即發，法國政府要求各部門推行節能措施以減少能源消耗。法國能源部說，政府將關閉公共建築廁所的熱水，另外下令市政當局將公共游泳池的水溫調降攝氏1度。

路透社報導，歐洲能源危機迫在眉睫，法國政府已將「能源效率」作為其政策主軸，在核反應爐停運已對供電造成困擾的狀況下，避免國家供電系統過度吃緊。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府預定6日宣布各部門節能措施，以避免冬季斷電或天然氣供應短缺。

法國政府要求產業、家庭和市政當局減少10%的能源消耗，以應對俄羅斯切斷天然氣供應以及能源價格飆升。

巴黎人報（Le Parisien）報導，法國能源帳單有10%是來自行政機關大樓的熱水產出。

1名法國政府消息人士告訴路透社，政府將要求公部門員工，「4小時內可達的旅程必須坐火車不得搭飛機」。

交通部長的1名顧問說，交通部正著手擬訂一項計畫，提供搭乘共享汽車的民眾經濟利益。

馬克宏誓言要在2050年前減少40%的能源消耗，以兌現法國在國際對抗氣候變遷協定中所做的承諾。法國能源部在一份聲明中說，這需要「我們持續改變生活習慣和行為」。（譯者：張欣瑜/核稿：嚴思祺）1111006