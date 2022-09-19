能源危機下重視自主性 75%法國人贊成核能

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（中央社記者曾婷瑄巴黎18日專電）俄烏戰爭後俄國切斷輸歐天然氣，缺電及通膨成為歐洲各國須面對的問題。法國媒體昨天公布最新民調，民眾對核能態度轉變，支持度飆升至75%；但對核能的看法仍是「可靠但危險」，相當矛盾。

俄烏戰爭之下，俄羅斯為報復歐洲制裁，切斷輸歐天然氣，導致歐洲進入能源緊張狀態，以及油價、物價飆升。戰爭連帶效應是讓歐洲人重新思考能源依賴的危險，部份國家再度把焦點轉向核能。

法國雖然是傳統核能大國，但民眾向來對核能發展意見分歧，依年齡和政黨傾向持對立看法。不過，「星期日報」（JDD）17日晚間公布最新民意調查結果，發現法國民眾對核能態度有所轉變。

調查單位「法國公眾意見機構」（IFOP）主任達比（Frederic Dabi）說：「我們一直認為法國人難以談論（核能）問題，且民意尚未真正形成。但現在當我們向法國人提問核能生產議題時，答案非常清楚：拒絕像德國人一樣放棄生產核能。」

根據民調，75%受訪者表示贊成核電，且無論年齡層或政治傾向，贊成人數都過半。65歲以上民眾支持比例為84%，35歲以下則為69%；88%右派受訪者支持核能，左派則有66%贊成，老少與左右派之間的差距都逐漸拉近。

另外，雖然不屈法國（LFI）和生態綠黨（EELV）領袖都向選民呼籲停止核電，但都仍有過半數支持者贊成核能發電。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）2月宣布，計劃於2050年前增建6座第二代歐洲壓水反應爐（EPR2），且第一座將於2035年運轉，為核電增添助力。法國全國公眾辯論委員會（CNDP）近日表示，將於10月底至明年2月底，進行4個月的全國辯論與公眾諮詢。

根據最新民調，65%的法國人贊成總統規劃增建新的反應爐；而2021年10月IFOP民調的數據顯示，51%的受訪者支持建新的反應爐。

調查發現，造成多數民眾轉而支持核電的最大原因就是能源危機。危機使得法國能源獨立性、及對電價和購買力衝擊的討論再度浮出檯面。81%受訪者認為核能對法國能源自主性不可或缺，幾乎成為全民共識。

價格因素意見就較為不一，67%受訪者認為便宜是核能優勢，而生態綠黨支持者中僅53%表示這是支持原因，在各類受訪者中比例最低。

有趣的是，核能的形象仍舊分歧且矛盾。71%的民眾認為核能「可靠」，但同時有62%的人覺得核能「危險」。達比指出，「顯然這其中必定有人同時認為核能既可靠又危險。但總體而言，由於核能便宜且有助能源獨立，因此法國人接受它的風險」。

核電也被部分人視為乾淨能源，因發電時不會產生二氧化碳，減緩氣候變遷。不過在這問題上，法國人意見相當對立：50%受訪者認為核能尊重環境；50%則持相反看法。僅39%的35歲以下受訪者認為核能是綠能；卻有70%的65歲以上民眾認為它是綠能。

截至目前為止，法國核能發電廠的56座反應爐中有26座反應爐因維修、腐蝕等因素暫停運轉，天然氣供應減少加上冬季將至，使相當依賴核能的法國供電拉警報。

面臨壓力，法國電力集團（EDF）執行長李威（Jean-Bernard Lévy）14日在國民議會公聽會時承諾，26座停轉的反應爐將於冬天陸續恢復發電。（編輯：郭中翰）1110919