歐盟天然氣限價方案出爐 TTF上限275歐元

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（中央社記者田習如布魯塞爾22日專電）歐盟執委會今天提出對歐洲天然氣價格設定上限的具體方案，針對影響歐洲能源價格最重要的市場指標TTF天然氣期貨價格，設定上限為275歐元/兆瓦時，一旦連續2週超越上限歐盟就會拒絕接受。

政府干預能源市場價格以避免過度飆漲的議題，在歐盟機構與成員國間已討論數月，如今歐盟執委會（European Commission）終於提出「市場矯正機制」（Market Correction Mechanism）的具體方案。

這項機制只鎖定對歐洲能源價格最有影響力的荷蘭天然氣交易中心（Title Transfer Facility，TTF）設定價格天花板，一旦期貨價格連續2週超過275歐元/兆瓦（約合新台幣8802元），且現貨價格連續10個交易日超過液化天然氣（LNG）參考指標價差58歐元時，市場矯正機制就會啟動。

這個價格上限相較於21日TTF期貨價116歐元/兆瓦時，相對保守；與俄烏戰前價格多在100歐元/兆瓦時以下更是相距遙遠，對壓制歐洲能源價格效果恐怕有限，也未必能滿足歐盟民眾的期待。

歐盟負責能源事務的執委席姆森（Kadri Simson）表示，對TTF價格設定上限是為了「保護我們的民眾和企業不被極端的價格飆升影響」，這項機制經過謹慎設計，希望既有效又能「避免危及供應安全和歐盟能源市場的運作」。也就是說，歐盟擔心將價格壓太低會買不到。

執委會所謂的極端價格飆漲，是指TTF期貨價從8月19日突破250歐元/兆瓦時到8月26日達349.9歐元/兆瓦時的最高點，後來因歐盟國家節制需求、補滿庫存並分散供應來源才讓天然氣價格滑落。

根據執委會所附報告，8月的最高價「較過去10年平均價格漲了超過1000%」，如今即便價格已腰斬，對一般民眾仍是數倍於以往的重擔。

這個限價方案將在24日的歐盟能源部長會議中討論，一旦取得多數共識過關，最快將於明年1月1日落實，暫定實施1年，明年11月由執委會重新檢討。（編輯：馮昭）1111123