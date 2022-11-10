比利時半年內4度全國大罷工 抗議通膨要求設能源價格上限

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比利時總工會9日發起跨產業全國大罷工，訴求在高通膨下強化人民的購買力。（圖取自facebook.com/syndicatFGTB）

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（中央社記者田習如布魯塞爾9日專電）比利時總工會（FGTB）今天發起跨產業全國大罷工，訴求在高通膨下強化人民的購買力。這是比利時繼6、9、10月後第4場大規模罷工，除了多種交通線停擺，部分學校、醫院、警局等公共服務人員也加入。

從數日前開始，比利時多家在地媒體就大幅報導9日全國大罷工的通勤、生活因應指南，尤其這次罷工橫跨多個產業，從陸空運輸到家樂褔等4大超市，從學校到地方行政機構，都有工會成員參加。鐵路公司開放民眾諮詢專線、飯店業者在每個旅客房內擺上一張信紙提醒交通凍結……處處散發嚴陣以待的氣氛。

今天一早，首都布魯塞爾變得比往常安靜。全城地鐵只剩一條路線運行，布魯塞爾機場半數班機取消，鐵路線超過半數停擺，部分商店未開，連馬路上也很少車流。比利時法語大報「晚訊報」（Le Soir）解釋，原來早在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，上班族已有逢罷工日便在家上班的因應作法。

總工會宣布跨行業串連罷工成功。相較6月那場罷工近8萬人上街抗議，這次總工會並未號召遊行，而是各地自由發動小規模示威，因此街頭很安靜，只有因清潔隊也罷工而出現的成堆垃圾。

在地人對罷工習以為常，但今年以來，平民的生活並不如常。歐洲大部分國家都創下二位數的通貨膨脹率，比利時10月通膨率12.3%，是1975年以來最高。

比利時總工會提出5項強化勞工購買力的要求，首先是對能源價格設定上限，且若歐盟共同限價政策遲遲推不出來，比利時政府應單獨先行；其次，除了隨通膨自動調薪的法定機制（indexation，但調幅比通膨率低），勞資另有定期談判的加薪幅度今年卻被凍結，總工會要求解凍；資方要求停止通膨自動調薪規定，工會則堅持保留；能源企業享受超額利潤應被課稅；社會褔利需要再增加。

晚訊報報導，為勞工不滿而火上加油的近因，還包括政府說11月要發放的能源津貼延遲，而且比利時國家銀行發布報告顯示企業毛利在上半年增加，卻不讓勞工薪水能加到足以應付飆漲的生活成本。

民眾合力推倒柏林圍牆是在1989年1月9日，如今，歐洲許多國家受高通膨刺激而出現的罷工接連不斷，各國政府都不敢掉以輕心。（編輯：郭中翰）1111110