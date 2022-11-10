美國10月CPI年增7.7%低於預估 通膨可能降溫

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美國10月消費者物價指數年增7.7%，低於分析師預估的7.9%。圖為加州洛杉磯民眾在一間超市購物。（路透社）

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國政府今天公布數據顯示，美國10月消費者物價指數年增7.7%，低於分析師預估的7.9%，在經濟走緩與民眾消費更趨謹慎之際，這是美國通貨膨脹壓力可能下降的最新跡象。

不過，10月的數字仍處於數十年來的高點。

美聯社報導，美國勞工部今天公布，10月消費者物價指數（CPI）年增7.7%，較前一個月增長0.4%。

10月CPI年增幅度為今年1月以來最小，未計變動較大食品和能源價格的核心CPI年增6.3%，較前一個月上升0.3%。

「紐約時報」（The New York Times）報導，10月CPI年增7.7%，低於分析師預估的7.9%，也低於9月CPI年增率8.2%。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1111110