美國打擊通膨經濟硬著陸？學者示警將衝擊台灣出口

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）美國聯準會11月四度升息3碼，鷹派立場依舊沒有改變，學者指出，聯準會暴力升息，主要國家央行也紛紛緊縮，全球需求驟降帶來的影響將持續發酵，進而拖累台灣經濟成長。

聯準會11月升息3碼符合市場預期，會後聲明當中提到，「在決定未來目標區間的升息步伐時，委員會將考慮貨幣政策的累積緊縮、貨幣政策影響經濟活動和通膨的時間滯後因素，以及經濟和金融發展」，這段話則被解讀為暗示未來升息腳步放緩。

不過聯準會主席鮑爾在會後記者會上強調，目前談論暫緩升息言之過早，粉碎市場認為聯準會「轉鴿」的期盼，股市應聲走跌。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉認為，聯準會的升息幅度及鷹派論述其實符合預期，「市場有點過度緊張了」，或許部分原因是近期美股表現強勁，市場需要找些理由、適度修正。

陳昱嘉認為，即便聯準會升息力道較猛，美國就業市場依舊穩健，疫後復甦力道尚存，「美國經濟就算走向衰退，也是溫和衰退」；他表示，在此情況下，並不至於出現系統性風險，或演變為動盪國際局勢的金融危機。

然而，學者仍提醒應留意美國聯準會升息帶來的外溢效果，特別是對台灣的影響。

中央大學台經中心執行長吳大任認為，美國聯準會、歐洲央行均大舉升息，美歐消費應會顯著下跌，再加上中國政府仍堅持清零政策，消費動能受挫，「全球幾個大經濟體如果消費都顯著下滑，台灣出口一定受到衝擊」。

「台灣真正壓力不是現在，應該是在明年」，清華大學科技管理學院榮譽教授梁國源進一步指出，貨幣政策效果存在遞延性，今年主要國家央行接連升息、壓抑需求的效果，明年才會真正湧現，屆時台灣的經濟壓力會更大。

匯率方面，陳昱嘉則分析，聯準會強力升息助長美元指數狂飆，亞幣競相貶值，明年初隨著聯準會放緩升息步調，美元指數可望回落，但亞幣是否因此展開反彈，有待評估。

陳昱嘉說明，今年第4季亞洲國家陸續開放邊境，可望提振經濟表現，然而，亞洲國家也多是出口導向經濟體，若美國經濟走向溫和衰退，需求降溫，將影響其他國家出口，正負因素併存的情況下，亞幣走勢仍待觀察。（編輯：潘羿菁）1111105