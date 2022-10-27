美國第3季GDP恢復成長 消費降溫成隱憂

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（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）美國商務部今天公布，第3季國內生產毛額（GDP）折合年率成長2.6%，優於預期。經濟擺脫上半年萎縮格局，但物價飛漲影響猶存，民間消費降溫為經濟前景蒙上陰影。

這項數據優於市場預期的2.3%，GDP從第2季折合年率萎縮0.6%反彈。商務部指出，經濟恢復成長主要反映民間庫存投資降幅縮小、非住宅固定投資加速、聯邦政府支出增加，抵銷住宅固定投資減少、消費支出降溫的不利局面。

美國GDP數據常因國際貿易收支波動而受扭曲，第1及第2季經濟萎縮就是一例。第3季貨品進口減少以致貿易逆差縮小，有助GDP擴張。

在通貨膨脹接近40年高點、聯邦準備理事會（Fed）積極升息的背景下，美國經濟展現韌性，勞動市場雖顯現降溫跡象，但就業成長仍旺盛、失業率極低。占經濟產值約2/3的消費支出持續成長，與工資快速提升關係密切，但第3季儲蓄率降低是警訊之一。

部分經濟學家擔心，隨著高利率逐漸發揮作用，美國經濟恐在明年正式陷入衰退。到目前為止，房市、股市首當其衝，在聯準會自3月起連5度決議升息期間陷入低迷。

市場預期，聯準會為壓制通膨，今年剩餘兩次決策會議將繼續積極升息，年底基準利率達到4.5%左右，遠高於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後逼近零的水準。

今年以來，美國家庭與商界領袖調查顯示信心低落。其中，密西根大學公布的消費者信心指數一度跌破2008年金融海嘯時期數值，下探歷史低點。

如今，美國經濟前景主要取決於消費支出狀態。在勞動市場吃緊的背景下，雇主端出更好的待遇延攬與留住人才，有助民眾挺住物價飛漲的考驗。10月中旬財報季展開後，華爾街多家銀行高層反映消費者面對高通膨依舊堅挺。

不過，美國第3季消費支出成長0.4%，增幅不如第2季的0.5%；貨品消費減少，外食、旅遊等服務消費成長趨緩。隨著聯準會升息發揮讓經濟、勞動市場降溫的作用，經濟學家預期消費支出與企業投資將進一步縮減，不利經濟擴張。（編輯：黃自強）1111027