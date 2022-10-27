美國房貸利率升破7% 房市需求降至1997年來最低

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（中央社紐約26日綜合外電報導）美國抵押貸款銀行家協會（MBA）今天公布的資料顯示，由於房市持續受到金融環境收緊衝擊，美國最受歡迎的住房貸款平均利率升至2001年來的最高水準。

路透社報導，截至10月21日當週，美國30年房貸固定利率平均上漲22個基點，達到7.16%，而衡量房貸申請案量的MBA市場綜合指數（Market Composite Index）較前一週下滑1.7%。美國房貸需求目前處於1997年來的最低水準。

隨著美國聯邦準備理事會（Fed）採取激烈的升息措施以抑制通膨飆升，自今年年初以來，房貸利率增加已超過一倍。

聯準會在11月1日至2日的下一次政策會議結束時，預計將連續第4次升息75個基點。

這些用意在充分冷卻經濟以抑制物價壓力的行動，為對利率敏感的房地產業帶來沉重壓力。與此同時，市場對聯準會緊縮政策的預期，導致美國公債殖利率飆升。

美國10年期公債殖利率被視為衡量房貸利率的基準。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1111027