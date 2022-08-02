俄羅斯天然氣停供威脅 德國火葬業者頭大

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（中央社德國薩克森豪森1日綜合外電報導）德國人多半選擇死後火葬，但在俄羅斯可能切斷天然氣供應的情況下，這可能會變成德國的一大問題。

路透社報導，西方國家的制裁措施導致俄羅斯與其他歐洲國家的緊張關係加劇，面對俄羅斯國營能源巨擘「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）揚言切斷天然氣供應，德國嚴陣以待。

相關業者都在制訂應急計畫，以因應不斷上漲的天然氣成本，以及可能不論付出多少代價也買不到天然氣的風險，其中包括火葬業者。

德國火葬業聯合會主席索波留斯基 （Svend-Joerk Sobolewski）表示，若要實施配給，應該優先考量火葬業，因為如果沒有天然氣，大部分火葬場都無法運作。

德國殯葬業協會的數據顯示，德國每年約100萬人死亡，有近3/4是以火化處理遺體。

協會負責人諾伊澤（Stephan Neuser）表示，與其他歐洲國家相比，這個比例極高。

長期來看，以電力取代天然氣是一個可能的選項，但諾伊澤表示，那不會太快發生。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110802