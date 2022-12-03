歐洲缺電危機1 / 能源危機如海嘯襲擊西班牙商戶 業者苦撐嘆過冬難[影]

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俄羅斯在2月24日全面入侵烏克蘭之後，歐盟國家對俄國施加經濟制裁，減少或停止進口俄國天然氣和石油，俄國也以能源做為武器，對付力挺烏克蘭的國家。隨著冬季到來，歐盟國家政府與人民準備多年來首次在沒有俄國充足天然氣供暖的情況下度過寒冬，莫斯科則冀望各國對俄烏戰爭的立場因冰雪嚴寒帶來的困境而出現裂痕。

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（中央社記者胡家綺馬德里3日專電）能源危機如海嘯般衝擊西班牙中小企業，面對電費和原物料雙雙飆漲，導致營商成本上升，各行各業商戶都咬牙苦撐。不少店家熬過COVID-19疫情，卻不敵這波能源海嘯而關門停業。

俄烏戰爭導致能源危機與相應而來的通貨膨脹，如海嘯般衝擊西班牙各行各業的中小型商家企業。電費、瓦斯費倍數飆漲及原物料價格、店租大幅升高，都直接、間接導致營商成本空前上升。

加上COVID-19疫情期間，眾多商家為度過難關向政府、銀行借貸，負債再遇上能源海嘯，不少業者面對無止盡的損失，只好黯然選擇止血停業。

根據國家報（El País）報導，光是今年1月至8月，西班牙超過4萬6000家企業關門，大部分是中小和微型企業，以批發和零售業為主，並包括8538家店家。導致停業的原因包括平均薪資上漲7%、能源成本飆升雙倍、原物料貴了30%。

仍然開張的店家多在咬牙苦撐。尤其是用電量大的小型社區商家，包括麵包店、咖啡館、肉鋪、餐廳、酒吧等，都被各種支出壓得喘不過氣，無不叫苦連天。

影片來源：中央社

中央社記者訪問2020年贏得馬德里麵包比賽「最佳麵包大獎」的130度麵包店暨咖啡烘培坊（Ciento Treinta Grados），電費飆漲是否對生意帶來衝擊？店長席蒙內（Simone）表示，今年的電費帳單幾乎是去年的5倍，對於整體經營，尤其是產品價格和員工薪資都造成影響。

當記者問到應對策略時，席蒙內說，他不得不將產品價格提高一點，這當然影響銷售量和來客數。「但我們期望能撐下去，繼續提供品質和以往同等優秀的產品，也希望客人能理解和欣賞我們的用心良苦。」

2014年開始在馬德里的錢貝里社區（Chamberí）經營咖啡烘培坊Cafés Guayacán的烘培師恩立格（Enrique）告訴中央社，能源危機不僅直接導致店面的電費帳單漲了2倍，更間接造成原物料價格提高，譬如咖啡豆漲2倍以上、牛奶漲大約60%。

西班牙小型店家面對電費和原物料雙漲，營商成本大幅上升，多在咬牙苦撐中。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年12月3日

當記者提到，今年許多連鎖咖啡店的咖啡品質明顯下降時，恩立格回應，大型連鎖店為維持利潤，可以採購品質較低的咖啡豆。但身為精品咖啡店，原物料品質直接決定產品的品質時，必須使用最高品質的咖啡豆。他說：「我無法將增加的成本全面轉嫁消費者身上，必須自己吸收。」

他無奈繼續說道，消費者荷包已深受這波危機打擊，薪水也沒有成比例地增加。他雖然會稍微提高產品的價格，但不可能提高2倍，因為這麼一來，「客人就直接不買了」。

面對能源海嘯，餐飲業者也決定跨區連結起來採取行動。8日晚間7時，西班牙28個城市餐飲業者同時象徵性地「停電」5分鐘，在餐桌上點起蠟燭，以抗議飆升的電費，並向政府訴求補助。

業者們強調，一家餐廳的能源成本平均落在3000至6000歐元間，根據用電方式不同，有些餐廳今年電費帳單比去年增加3倍。

除了各行業商家，市井小民提到電費帳單也是心驚膽跳。以記者馬德里家中電費為例，雖然選擇固定資費套餐方案，帳單仍從去年初每月105歐元，漲至今年每月130歐元，約兩份商業午餐的費用。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，西班牙至少有超過500萬家庭被列為能源貧窮戶，必須以毛毯代替暖氣，在買菜吃飯與付電費帳單間做選擇。西班牙政府已針對低收入戶提出多項電費補助措施，預計為190萬戶家庭紓困。

當記者問到恩立格，面對未來的展望和策略時，他堅毅地說：「這是大環境的問題，不是我的問題，因此我不去想明年的事、下個月的事，因為擔心也沒有用，只能過一天算一天，努力把每一天的工作做好。」（編輯：黃自強）1111203