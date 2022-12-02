歐洲缺電危機1 / 能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬

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多年來，英國超過40%發電量源自天然氣，約85%家戶使用以天然氣為燃料的鍋爐提供房屋熱能（暖氣、熱水等），導致能源帳單極易受天然氣國際市場價格波動影響。圖為燃氣鍋爐形成的白煙往外排放。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年12月2日

俄羅斯在2月24日全面入侵烏克蘭之後，歐盟國家對俄國施加經濟制裁，減少或停止進口俄國天然氣和石油，俄國也以能源做為武器，對付力挺烏克蘭的國家。隨著冬季到來，歐盟國家政府與人民準備多年來首次在沒有俄國充足天然氣供暖的情況下度過寒冬，莫斯科則冀望各國對俄烏戰爭的立場因冰雪嚴寒帶來的困境而出現裂痕。

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（中央社記者陳韻聿倫敦2日專電）面對能源及原物料價格上升、通貨膨脹、經濟成長遲滯等嚴峻挑戰，英國政府陸續祭出擴大國內能源供應、增稅、削減公共支出等手段。雖然俄烏戰爭確實是關鍵近因，經濟問題的「本土特色」卻也讓英國政府難以徹底「甩鍋」。

以能源議題為例，根據國際貨幣基金（IMF）及其他專業評估，英國民眾及企業承受的衝擊較絕大多數歐洲國家強烈，主要原因包括英國高度仰賴天然氣發電、能源使用效率有待提升、核能建設和再生能源發展速度未跟上需求等。

●家戶可動用支出大縮水 底層近2成收入用在能源

IMF在7月發布報告，分析並預測俄羅斯2月全面侵略烏克蘭後，能源供應危機對歐洲各國的影響。報告指出，由於能源帳單費用飆升，英國一般家戶今年可動用支出恐因此減少近8.3%，俄羅斯能源購買大戶德國的數據則是4%。全歐洲僅愛沙尼亞和捷克的相關數據比英國差。

俄羅斯侵略烏克蘭、英國國內結構因素等造成能源和消費品價格上升，中高階零售商店也祭出凍漲促銷手段，「鎖住」特定商品價格。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年12月2日

報告也提到，能源造成的物價上漲，恐讓英國一般家戶今年的可動用支出進一步減少約2%，總計減少約10.3%。此外，英國的貧富差距問題較其他歐洲國家明顯：收入位於英國10%底端的家庭今年恐被迫將17.8%的預算用於繳納能源帳單；而位於10%頂端的家庭則僅需動用6.1%的預算。

這高達11.7個百分點的差距居IMF報告納入的總計25個歐洲國家之冠。相較之下，在法國，差距僅為3.9個百分點。

此外，德意志銀行（Deutsche Bank）預測，英國今年的電力和天然氣消費者物價指數（CPI）年增率恐高達80%，而歐元區19個歐洲國家的平均數據則是40%。

●政府投入鉅額預算宣導補貼 盼無痛節能

在能源帳單金額飆漲的情況下，節約能源既省錢、有助環保，還能如財相韓特（Jeremy Hunt）所說，讓英國「不再被俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）勒索」。政府因此擬投入1800萬英鎊（約新台幣6億6773萬元）鉅額預算，透過社群媒體等多元管道宣傳、名人代言、建立線上諮詢服務等方式，向民眾宣導節能妙法；並擬編列10億英鎊（約新台幣370億9610萬元）補貼民眾提升能源使用效率，包括強化房屋隔熱。

英國媒體報導，官員已鎖定至少8個方法，讓民眾幾乎可「無痛」節能，包括調降鍋爐溫度、出門前關閉暖氣、電子裝置以「關機」取代「休眠/待命」、以淋浴取代泡澡等。

韓特近日表示，每一個家戶單位都有責任減少使用能源15%。網路上民眾分享的節能妙法包括穿著外套等保暖衣物睡覺、減少電視等家電使用時間、以蠟燭取代電燈照明。

●高度仰賴天然氣發電 易受國際市場價格影響

一般認為，在俄烏戰爭導致的供應鏈危機，像德國這樣高度仰賴俄羅斯能源供應的國家自然是首當其衝，因此柏林對莫斯科態度「不夠強硬」是理所當然，但相關數據呈現的圖像不盡然支持這類說法。

官方數據顯示，自俄羅斯進口的能源在2021年僅占英國境內能源用量的2.2%。不過，長期以來，英國超過40%發電量源自天然氣，約85%家戶使用天然氣鍋爐（以天然氣為燃料）提供房屋熱能（暖氣、熱水系統等）。雪上加霜的是，相較於歐洲大陸國家，英國房屋的絕緣隔熱品質較差，容易浪費能源。

英國境內約2/3房屋的能源效益指標級別為D至最差的G。這些房屋與能源效益指標最佳的A至C級相較，在今年冬季3個月期間，能源帳單金額恐將至少有1000英鎊（約合新台幣3萬7096元）的差距。

作為對照，以德國為例，雖然在今年的俄烏戰爭爆發前，德國高達55%的天然氣進口自俄羅斯，但德國僅約15%發電量使用天然氣，且不到50%的一般家戶以天然氣作為熱能來源。

國際能源價格飆升，民眾收到的帳單金額居高不下。為節省開支，節約能源是必要手段，英國的能源零售供應商提供用戶「聰明」計費量表，民眾可自行設定預算並追蹤電力和熱能用量，避免超支。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年12月2日

天然氣發電是成本最高的發電方式之一。大量使用天然氣，同時高度仰賴天然氣進口，英國雖不至於需要看俄羅斯臉色，卻極易受國際市場價格波動影響。值得注意的是，根據英國政府近5年發布的數據，至今年9月止，天然氣在國內發電量的占比有上升趨勢，今年8月即超過50%。

英國重度使用天然氣的傳統很大一部分是源於1970和1980年代對自家北海油氣田的大量開採。目前進口和自產天然氣在英國天然氣供應量的占比各約50%，主要進口來源包括挪威等北歐國家、美國、卡達。

不少人認為，透過擴大開採北海油氣田以強化本國能源供應有助英國應對能源成本飆升。但事實上，英國國產天然氣價格依然受國際市場價格波動牽制。

●推動可再生能源及核能

許多專家指出，加強建設核能及發展可再生能源才是長久之計。其中核能不僅幾乎不受國際市場和地緣政治影響、供電穩定，英國的相關技術也十分成熟、居世界領導地位，且持續創新，包括用於發展氫能。

英國政府4月發布「能源安全戰略」（Energy Security Strategy），致力提升能源自主、同時確保達成低碳排經濟的目標，規劃期程長達20年。

其中，在可再生能源方面，離岸風電應在2030年達成發電量50GW（百萬瓩）的目標（目前產能約11.3GW），太陽能則是在2035年發電量應達70GW（目前產能約13.8GW）。現階段產能為0的氫能在2035年則應達成發電量10GW。

在英國政府稱為「潔淨能源」（clean energy）的核能方面，戰略設定的目標為由現今的7GW提升至2050年的24GW。

長遠來看，俄烏戰爭雖帶來挑戰，卻也提供英國發展能源安全及產業和技術提升重要契機。與其大撒幣補貼民眾的能源帳單、電費凍漲、為是否徵收能源業者暴利稅吵翻天，藉此機會強化國家的能源自主與供應鏈安全，順勢振興國內經濟，或許才是長久之道。（編輯：馮昭 ）1111202