英國零售商品通膨達7.4%創新高 業者促銷催耶誕買氣

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英國零售商協會30日指出，英國零售商品的年通膨率在11月達7.4%，創2005年開始統計以來新高。為刺激買氣，商家紛祭出折扣促銷、凍漲等手段。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年11月30日

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（中央社記者陳韻聿倫敦30日專電）根據英國零售商協會今天發布的數據，英國零售商品的年通貨膨脹率在11月達7.4%，創2005年開始統計以來新高。隨著耶誕節接近，業者紛祭出部分商品凍漲、擴大實施優惠等手段促銷。

英國零售商協會（British Retail Consortium, BRC）11月統計數據顯示，食品類商品年通膨率為12.4%，非食品類則是4.8%。其中，生鮮食品的年通膨率高達14.3%，創歷史新高；常溫食品的年通膨率則是10.0%，年增長幅度同樣刷新紀錄。

食品類商品價格飛漲，首要衝擊的就是經濟弱勢族群。

零售商協會執行長狄金生（Helen Dickinson）指出，由於價格上漲壓力不斷，今年冬季零售市場前景日益嚴峻。食品價格持續飆升，尤其是肉、蛋、乳製品，主要原因是能源、飼料及運輸成本飆漲。在非食品商品方面，運動休閒器材的價格漲幅較明顯。

狄金生說，儘管有跡象顯示價格調漲壓力將在2023年趨緩，耶誕節買氣預料將差強人意。為提升買氣，各家零售業者陸續採取多項民生必需品凍漲、提供經濟弱勢族群更多折扣、調升自家員工薪資、擴大優惠商品線等措施刺激買氣。

另一方面，英國國家統計局（Office for National Statistics, ONS）的最新數據顯示，計入房屋成本的消費者物價指數（CPIH）今年10月的年增長率達9.6%，主要增長來源為房屋相關服務（電力、天然氣及其他燃料）、食品、非酒精飲品、交通運輸。

未計入房屋成本的消費者物價指數（CPI）今年10月的年增長率則是11.1%。

統計局指出，CPIH是目前最全面的通膨計算方式，納入考量的因素包括市政稅，但無論是CPIH或CPI，能源成本攀升都是數據走高的首要原因。（編輯：黃自強）1111130