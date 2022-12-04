歐洲缺電危機1 / 電價飆漲瑞典人搶買木柴 耶誕裝飾換LED燈堅持過節

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雖然今年冬天不會太好過，但瑞典人不會放棄在漫漫冬夜中點上一盞燈，圖為瑞典韋克舍（Växjö）一處燈飾店。中央社記者辜泳秝韋克舍攝 111年12月4日

俄羅斯在2月24日全面入侵烏克蘭之後，歐盟國家對俄國施加經濟制裁，減少或停止進口俄國天然氣和石油，俄國也以能源做為武器，對付力挺烏克蘭的國家。隨著冬季到來，歐盟國家政府與人民準備多年來首次在沒有俄國充足天然氣供暖的情況下度過寒冬，莫斯科則冀望各國對俄烏戰爭的立場因冰雪嚴寒帶來的困境而出現裂痕。

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩4日專電）自2021年底電費開始飆漲，電費、能源議題成了今年9月大選重要焦點。選後新政府上台隨即宣布重新啟動核能發電，除了能源政策轉變外，瑞典人似乎也不得不跟著調整生活方式。

靠北部豐沛的水力發電與北歐電網互相補強，瑞典能源供需本來沒有太大問題，然而近年來核電廠退役，風力發電不夠穩定充足，加上與歐洲大陸的電網更密切連結，造成國內電價隨著歐洲大陸用電需求大增而隨之飆升。

住在瑞典南部，年過70的英瑪幾年前退休後就以經營家中的林業與修繕船隻為休閒，並增加收入，加上退休金，生活過得算是舒適。

在電費開始高漲後，英瑪家裡的供暖系統採用燒柴的方式，所以沒有像其他住透天厝的瑞典人一樣，受到飆漲的電費劇烈衝擊。

電費飆高，瑞典人家中的壁爐重獲青睞，除了木柴，家裡可以燒的紙類回收也貢獻一己之力。中央社記者辜泳秝瑞典攝 111年12月4日

英瑪認為，未來瑞典南部的電量很有可能供不應求，住在鄉村的他可能會更常遭遇斷電等問題，因此開始計劃購入發電機、瓦斯爐等設備，以備不時之需。

此外，他和妻子兩個年過七旬的老人家也下載電力公司的應用程式（app），學習監看家中用電量，了解浮動電費價格及不同時段的電價，以調整用電方式。

在電價飆漲後，許多瑞典人才開始了解家中什麼電器最耗電，什麼方法可以有效省電，電視新聞、大眾媒體上除了因應通貨膨脹的省錢妙方外，也常常看到各種專家分享省電妙方。

很多人開始檢修家中老舊電線，汰換電器，降低室內溫度、熱水溫度，關閉家中桑拿、泳池等非必要的休閒設施等，也有人減少家中空間使用以減少暖氣需求，有些無法繼續支付高額電費的人乾脆賣掉房子，搬到耗電更少的公寓居住。

英瑪說，今年的木柴秋天還沒過完就被買光了，以往庫存都能撐到新年，但今年除了老顧客外，也來了很多新客人，人人都為了省電費而開始用家中壁爐取暖。

問他有沒有因此大賺一筆，英瑪露出鄉下人純樸的笑容，表示他沒有提高價格，不可能趁機對老顧客這樣獅子大開口，當然也不會敲新客人的竹槓，只是目前已沒有庫存，也不敢接受太多預定，畢竟除了定期上門的老主顧以外，自己家裡也需要有柴燒。

前陣子瑞典氣溫驟降，電費又因供需不平衡而飆升，入冬後只怕電力不足，瑞典南部可能得面臨限電與高額電費的衝擊。

政府雖然推出電費補助，以補貼民眾與電力公司，也希望未來能用核能發電穩定電價，但目前看來，這個冬天不會太好過。

瑞典前任總理安德森（Magdalena Andersson）曾形容，這將會是一個「戰時凜冬」。

然而，對瑞典人來說，除了供暖系統的電費是必要支出外，冬季的耶誕燈飾才更是不能因電費高漲而被犧牲。

冬季日照時間大為縮短，在北部地區更是永夜，耶誕節燈飾在漫漫黑夜中給許多人心靈慰藉與安全感。

雖然在電費最高的瑞典南部可以看到家家戶戶的燈飾不如以往繽紛，點燈時間也不如以往長，但為了省電費而完全放棄燈飾的家戶似乎不多。

許多瑞典人因此積極地將燈飾中的燈泡換成LED燈，然後「心安理得」過冬。

民眾對這個議題的重視，也讓地方政府推出因應耶誕節的省電措施，有些市政府決定將耶誕燈飾的時程減短，本來點一個多月的燈飾，現在改成3、4個星期；有的市政府積極更換LED燈泡，照常點燈；有的市政府則選擇減少燈飾，節約能源。

無論電費如何高漲，通膨如何嚴重，瑞典人不可能完全放棄冬天黑暗中的光明。（編輯：郭中翰）1111204