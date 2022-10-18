環保少女故鄉 瑞典新氣候部長26歲創最年輕紀錄

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（中央社斯德哥爾摩18日綜合外電報導）瑞典新政府今天提名年僅26歲女性波爾莫卡塔里擔任氣候部長。瑞典是知名環保少女童貝里（Greta Thunberg）的故鄉，如今也將出現一位歷來最年輕部長來主管環境事務。

法新社報導，瑞典新總理克里斯特森（Ulf Kristersson）今天提出內閣名單。他領導的右翼聯合政府獲得極右派瑞典民主黨（Sweden Democrats）支持。

波爾莫卡塔里（Romina Pourmokhtari）截至目前是瑞典的自由黨（Liberal Party）青年派系領袖，個人政治資歷中的氣候背景並不突出。過去她不吝批評克里斯特森讓領導的溫和黨（Moderate Party）與瑞典民主黨靠攏。

波爾莫卡塔里來自瑞典首都斯德哥爾摩郊區的一個伊朗家庭，將主掌氣候和環保事務。她將打破瑞典原本最年輕部長歲數紀錄27歲。

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童貝里當年掀起數以百萬計青少年參與的大規模全球環保示威運動，引發各界對於氣候變遷危險迸發大量辯論。

克里斯特森今天在瑞典國會做上任後首次施政方針報告以及提出內閣名單，由右派陣營組成的瑞典新政府是2014年以來第一個右派內閣，新政策將包括打擊幫派犯罪、更嚴格的移民與補助政策、重拾核能、改善融合政策、禁止乞討以及打擊針對女性暴力等。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1111018