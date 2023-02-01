援烏克蘭抗俄羅斯 西法2國供坦克火砲代訓飛行員

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（中央社馬德里／巴黎1日綜合外電報導）媒體今天報導，西班牙計畫送交烏克蘭4到6輛德製豹2A4式坦克。法國昨天也表示，將再提供烏克蘭12門凱薩式榴彈砲，並已商討訓練烏國飛行員駕駛法製戰鬥機。

路透社報導，消息人士對西班牙「國家報」（El Pais）透露，提供烏克蘭豹2A4式（Leopard 2A4）坦克的確實數量，將視儲存中的這種主戰坦克狀況而定，也會考量最終有多少其他國家會供應此型軍備。

烏克蘭當局上月取得西方承諾，將提供主戰坦克以協助抵擋俄軍進犯，此時俄軍正大力在烏東漸次向前推進。

法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）在巴黎會見烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）後表示，法國將派遣150名軍事人員前往波蘭，以訓練每月最多600名烏克蘭官兵。

法國已送交烏克蘭18門凱薩式（Caesar）榴彈砲，勒克努說，未來加送12門砲的經費將由法國國會通過的2億歐元（近65億台幣）支應。

他說，法國對提供烏克蘭軍備的立場是，不可削弱自身的防衛力量，必須能實際派上用場以有助於烏克蘭對俄作戰，而且僅供烏克蘭用於防衛。

勒克努表示，訓練烏克蘭飛行員駕駛法製戰機是他與列茲尼科夫「商討的內容之一，但在這個問題上尚未作出決定」。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）昨天指出，烏國政府預期將在第一波接獲西方12國總數120到140輛坦克，包括德製豹2式、英製挑戰者2式（Challenger 2）和美製M1艾布蘭（M1 Abrams）；同時也「十分仰仗」法國提供已商定的雷克勒（Leclerc）坦克。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120201