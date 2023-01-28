英國訓練志願兵助烏軍北約化 素人學射擊壕溝戰化身致命武器

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

英國去年在境內啟動烏克蘭志願兵訓練計畫，加拿大、紐西蘭等盟友加入，陸續表達參與意願的還有丹麥、芬蘭、瑞典、挪威、荷蘭、拉脫維亞等。（英國國防部提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦28日專電）烏克蘭反抗俄羅斯侵略展現以小搏大的精神與能耐，給台灣帶來不少靈感。英國去年夏天在自家境內啟動烏克蘭志願兵訓練計畫，相關經驗或許值得台灣參考。

英國去年7月開始執行烏克蘭志願兵培訓計畫Operation Interflex，目標為每120天訓練高達1萬名軍事經驗趨於零的志願者，今年的結訓目標擴大至超過1萬9000人，參與國家包括澳洲、紐西蘭、加拿大、丹麥、芬蘭、瑞典、挪威、荷蘭、拉脫維亞等英國主導的北歐－波羅的海「遠征軍聯合部隊」（Joint Expeditionary Force）以及大英國協成員國。

英國曾在2015年至去年2月俄烏戰爭爆發前，透過在烏克蘭境內執行的「軌道行動」（Operation Orbital）訓練超過2萬2000名烏方軍事人員，Operation Interflex相當於Operation Orbital進階版。

根據官方資料，Operation Interflex課程相當於英國陸軍步兵28週正規訓練的濃縮版，訓練時間大約是每天早上6時至晚上11時，無論天氣狀況，一週7天不間斷。英國軍方去年12月曾在智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）舉辦的線上簡報會分享Interflex計畫實務。

根據簡報，培訓旨在建立大量的戰場傷亡替代人力，以及大幅提升前線存活率、即戰力和致命力。學員必須反覆操練基本技能，以利在實戰首度面對敵軍時，有信心做出反應。他們必須不僅能防禦、堅守陣地並持續反擊，也要能主動攻擊，以利儘快奪回失去的領土。

簡報顯示，訓練內容符合精準、極度擬真、標準化等原則十分重要，且必須隨著烏方作戰需求的變化快速調整。英方強調，這是一個相互學習、合作的過程：盟友可從烏方的訓練需求、分享的戰場資訊和經驗瞭解俄軍作戰特性和思維，並實戰驗證個別戰術、戰法和武器設備。

Interflex提供為期5週的基本戰技訓練，以及另一套為期5週、旨在培訓士官的初級領導力課程。值得一提的是，每個訓練組別都配置固定的口譯員，以確保有效溝通；約20%接受徵募的口譯員在戰爭爆發前就是英國居民，其餘80%則是去年2月後自俄軍占領區避居英國的烏克蘭人。

根據簡報，5週的基本課程包含武裝衝突國際法、城市與鄉間作戰、壕溝戰、實彈射擊與槍法、單兵與小組火力機動、戰場急救、反爆破與地雷處置、實戰模擬，並導入新一代輕型反戰車武器（NLAW）、無人飛行系統（UAS）、裝甲車等。

英國7月起在自家境內啟動烏克蘭志願兵訓練計畫，課程相當於英國陸軍步兵28週正規訓練的濃縮版，涵蓋實彈射擊槍法、城市作戰、地雷處置、網路安全等，在數週內將軍事經驗趨於零的志願者訓練為戰士。（英國國防部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年10月14日

英國烏克蘭志願兵訓練計畫，課程涵蓋戰場急救、傷兵撤離。（英國國防部提供）

為讓學員的受訓環境極度貼近戰場實況，現場不僅擬真砲彈巨響、傷亡平民與士兵的哀嚎，還有特別僱用的傷殘人士、等比例再現的俄式壕溝系統、由英國及其盟友扮演的近距離駁火敵方。

另一套5週初級領導力課程適用已具備一定實戰經驗的烏克蘭戰士，包含烏軍士官及曾接受前述5週基本訓練的士兵返回英國進一步受訓，訓練內容聚焦戰術、決策及指揮層次，最後導入綜合演訓。（準）士官在英期間即與特定新兵一同工作，並於返烏後一同被納入烏克蘭武裝部隊編制。

所有新兵在結訓時都會獲得一套可即刻投入實戰的個人裝備，包含頭盔、防彈衣、護目和護耳器、急救用品、壕溝工事用具、可應付任何氣候條件的軍靴和衣物等。

英方指出，烏克蘭武裝部隊終究不是北大西洋公約組織（NATO）國家軍隊，烏軍2015年才開始往西方作戰方式與思維過渡，至今仍保有不少蘇聯特色，就連大量運用平民戰力也更貼近蘇聯、而非西方軍事準則。此外，儘管有西方軍援，烏軍仍十分仰賴蘇系武器和裝備。

但英方強調，能夠在戰場發揮實際效用才是最重要的，以高人一等的態度堅持英式作法不是明智之舉。身為烏克蘭的盟友，英國現階段的主要任務是協助烏克蘭運用可用、好用的工具與主客觀條件達成作戰目標，而不是強迫他們在短時間內徹底轉型為北約部隊。與此同時，各項訓練計畫確實有助培養未來領導人才，烏克蘭武裝部隊也持續朝「北約化」邁進。

另一方面，由於烏克蘭志願兵訓練計畫有多國參與，烏克蘭獲得的軍援也來自不同國家，英方指出，英國有必要與盟友強化經驗交流與協作整合，包括確保訓練準則及標準一致。目前英國已與幾個國家共用訓練課程大綱。

持平而論，儘管英國發起的烏軍多國訓練計畫有值得台灣借鏡之處，不容忽視的是，俄烏戰爭的戰場條件和特性與台海戰爭不同，台灣與烏克蘭的社會文化以及必須面對的國際因素也有差異。

此外，儘管台灣陸續有民間自主發展防衛能力的倡議，值得思考的是，根據烏克蘭軍方的資訊，無論是國土防衛隊的建置、培訓和實戰運用，或是烏克蘭志願兵跨國訓練計畫，都是由中央層級的單位出面操作與整合，以確保整體作戰和指揮調度效率。

另一方面，就算包括國際義勇軍在內的武裝力量最終都納歸烏克蘭國防中央指揮體系，戰場主力及決勝負關鍵依然是常規部隊和職業軍人系統。企圖將熱血「素人」打造成一名具足夠致命力、存活率高的戰士，其所需的基本訓練強度和內容，恐怕也遠超過一個月區區數小時。這或許也是期待從烏克蘭經驗汲取「正確」教訓的台灣社會，有必要思考的。（編輯：黃自強）1120128