美國擬追加20億美元軍援 首度對烏克蘭提供長程武器

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）2名知情的美國官員今天向路透社表示，美國最快本週宣布擴大對烏克蘭的軍事援助，首度提供射程達150公里的長程飛彈及其他武器彈藥，總價值超過20億美元。

這2名官員也指出，這次預計還會提供愛國者（Patriot）防空飛彈系統、精確制導彈藥（precision-guided munitions）及標槍（Javelin）反戰車武器。

其中一名官員表示，這次軍援計畫中約有17.25億美元將由「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative，USAI）資金支應。這筆資金讓美國總統拜登（Joe Biden）政府得以直接向相關業者採購武器，不必動用美國原有的武器庫存。

「烏克蘭安全援助倡議」資金預計將用來購買波音公司（Boeing Co）製造的「陸射小直徑炸彈」（GLSDB），這款新型武器射程達150公里，可讓烏克蘭攻擊過去打不到的目標，有助於擾亂俄軍戰線後方並持續反攻。

路透社去年11月曾率先報導波音公司提議為烏克蘭部署「陸射小直徑炸彈」，當時預估這款武器可能於今年春季運抵烏克蘭。

面對記者詢問，白宮方面拒絕置評。在總統正式簽署前，軍援計畫內容及規模都可能再增變數。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，美國已向烏克蘭提供價值逾272億美元的安全援助。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1120201