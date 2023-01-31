曾因潛艦合約鬧僵 澳法破冰同為烏克蘭生產砲彈

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（中央社巴黎30日綜合外電報導）法國和澳洲今天在巴黎舉行部長級會議後宣布達成協議，將聯手為烏克蘭生產155毫米口徑砲彈，展現太平洋盟國之間設法修補關係的努力。

法新社報導，澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）2年前突然撕毀與法國合作建造12艘攻擊型（Attack-class）柴油動力潛艦的合約，轉而向美國和英國購買核動力潛艦，觸怒巴黎當局；如今澳法雙方達成上述協議，邁出了小而別具象徵意義的一步。

法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）與外交部長柯隆納（Catherine Colonna）在巴黎會晤澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）及外長黃英賢（Penny Wong）後，勒克努在聯合記者會上說，「兩國將聯手製造數千枚155毫米口徑的砲彈來協助烏克蘭」，希望今年第一季就能開始交付。

馬勒斯說：「澳洲具備一些獨特的能力，澳法兩國在供應這類彈藥方面可以攜手合作。」

勒克努補充說，根據這項協議，兩國將一同承擔軍援烏克蘭砲彈的成本，155毫米口徑砲彈將由法國武器製造商奈克斯特系統公司（Nexter）負責生產，火藥則由澳洲提供。

4人極力強調，澳法兩國已經走出2021年的潛艦風波。柯隆納說：「我不會再談及那個話題。」

路透社報導，澳洲政局去年5月變天，政治立場中間偏左的艾班尼斯（Anthony Albanese）擊敗莫里森，登上總理大位。艾班尼斯受訪時表示，澳洲與法國為價值數百億美元的潛艦合約取消鬧得不愉快後，兩國關係需要「重新啟動」。

艾班尼斯去年7月前往巴黎會晤法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），承諾將以「信任、尊重和誠實」行事。

馬勒斯今天對記者說：「我想我們4個人之間的熱情友好，完美地體現了澳法兩國關係回溫。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1120131