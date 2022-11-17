馬克宏：法澳仍考慮合作造潛艦 不是為對抗中國

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（中央社曼谷17日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天表示，與澳洲合作建造潛艦的提議並未改變，且這不是為了要與中國對抗。去年澳洲取消雙方造艦合約，曾導致法、澳之間激烈爭執，從而有破壞雙邊關係之虞。

法新社報導，澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）突然取消與法國合作建造12艘柴電動力潛艦的合約，並宣布轉而採購美國或英國建造的核子動力潛艦，曾使得馬克宏火冒三丈。

因此產生的爭執擾亂了雙邊關係，有破壞一項歐洲聯盟與澳洲貿易協定之虞。不過自從澳洲現任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）就職後，雙方已言歸於好。

未來新潛艦運交可能需要多年時間，在中國區域行為日益獨斷專行的情況下，這恐怕會使澳洲的軍力不足。但路透社報導，馬克宏今天在泰國曼谷亞太經濟合作會議（APEC）上說，法、澳合作造艦不是為了與中國對抗。

馬克宏在印尼趁出席20國集團（G20）峰會之便與艾班尼斯會談後次日表示，與法國合作造艦「還在澳洲考慮中」。

他說，法國不會供應他國核子動力潛艦，因此法方的造艦提議僅限於傳統動力潛艦。他並說，這可確保澳洲的「自由和主權」，同時建造工程將在澳洲進行。

馬克宏說：「我們現在就看他們如何適應（他們面對的）困難。」

「他們的基本選擇是在國內生產潛艦或仰仗他國建造，無論是不是核子動力潛艦。」（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1111117