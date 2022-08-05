馬克宏建議澳洲國防空窗期 買法製潛艦應急

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（中央社記者丘德真雪梨5日專電）澳洲媒體今天報導，澳洲總理艾班尼斯7月出訪法國期間，法國總統馬克宏建議澳洲購買4艘法國傳統動力潛艦，以填補澳洲在等待建造核動力潛艦期間的國防空窗期。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天報導，多個不具名消息來源指出，7月在巴黎會面時，馬克宏（Emmanuel Macron）向艾班尼斯（Anthony Albanese）推銷法國傳統動力潛艦。馬克宏推銷的潛艦款式正是法國歷時5年研發設計，並且本來就是準備在阿得雷德（Adelaide）組裝出售澳洲的全球最先進柴電潛艦。

澳洲2016年與法國簽訂軍購傳統動力潛艦合約。但隨著美國、英國和澳洲於2021年9月宣布組成三方安全夥伴（AUKUS），澳洲將會接受AUKUS協助打造核動力潛艦艦隊；澳洲因而撤銷原定向法國訂製的傳統動力潛艦合約。法國與澳洲外交關係一度惡化。

澳洲金融評論報指出，馬克宏向艾班尼斯推銷的潛艦將在法國軍工生產商「海軍船舶集團」（Naval Group） 位於法國瑟堡（Cherbourg）的造船廠建造。

據報導，有消息來源表示，向艾班尼斯推銷傳統動力潛艦時，馬克宏展現出友善和「無所謂」（nothing to lose）的姿態；艾班尼斯則向馬克宏道謝，但未作出任何許諾。而「海軍船舶集團」管理層並未認真看待馬克宏的提議。

對法國向澳洲推銷傳統動力潛艦的說法，艾班尼斯辦公室拒絕向澳洲金融評論報發表評論，僅表示艾班尼斯不會洩露與外國領導人之間的私人對話內容。

自從AUKUS聯盟組成以來，有關AUKUS核動力潛艦必須等到2040年才陸續完工，造成澳洲國防空窗期的問題，就成為輿論關注焦點。澳洲從政府到民間討論過各種解決方案。

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例如，澳洲金融評論報2021年9月20日報導，面對中國軍事威脅，為填補等待核動力潛艦艦隊服役的國防空窗期，澳洲政府當時考慮先向美、英租用潛艦應急。

澳洲金融評論報今年2月24日報導，澳洲造船業工會聯合會（Australian Federation of Shipbuilding Unions）呼籲澳洲政府，在等待期間，應先於南澳州（SA）首府阿得雷德建造6艘傳統動力潛艦；一方面可避免國防空窗期，同時提供當地就業機會。（編輯：馮昭）1110805