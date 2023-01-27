加拿大宣布援烏戰車 俄羅斯空襲烏克蘭11死

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（中央社基輔27日綜合外電報導）俄國26日鎖定烏克蘭能源基礎設施發動空襲，導致11死、11傷。德國與美國承諾將提供戰車給基輔對抗俄羅斯入侵後，加拿大也宣布提供烏克蘭豹式戰車。

●國際原能總署稱烏核電廠附近傳爆炸 俄批挑釁

聯合國核子監督機構國際原子能總署（IAEA）表示，烏克蘭遭俄羅斯占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近傳出劇烈爆炸聲響，再度呼籲在核電廠附近設置安全區。

路透社報導，國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）說，他們認為俄羅斯無法維持核子安全，但俄羅斯核電公司（Rosenergoatom）執行長顧問卡查（Renat Karchaa）說，葛羅西的說法沒有依據。

●土耳其將快速部署發電船 為烏克蘭百萬家庭供電

俄羅斯鎖定烏克蘭重要基礎設施發動攻勢，當地用電告急。土耳其發電船公司與烏克蘭國營能源公司簽署合作備忘錄，以便快速將500百萬瓦（MW）的發電船投入使用，緩解烏克蘭能源危機。

土耳其發電船公司Karpowership發布新聞稿表示，將與烏克蘭國營能源公司（ECU）及國際組織合作，協助部署發電船，足為逾100萬戶烏克蘭家庭供電。「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，這相當於大城市如敖德薩（Odesa）的用電量。

●中企涉嫌供衛星影像給俄瓦格納集團 美國祭制裁

在美國國會議員推動對中國採取更強力行動之際，美國對一家中國公司實施制裁，因為這家公司涉嫌將烏克蘭衛星影像提供給俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）。

在白宮上週預告之後，財政部和國務院正式將瓦格納集團列為跨國犯罪組織，並宣布一連串行動。美國制裁目標包括中國的「長沙天儀空間科技研究院有限公司」（Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co.）；美國財政部表示，這家公司提供烏克蘭的衛星影像給瓦格納集團。

●跟進美德 加拿大宣布提供烏克蘭豹式戰車

加拿大表示將跟進美國、德國和其他國家，供應烏克蘭重型戰車來對抗俄羅斯軍隊，將交付4輛可全面作戰的豹式（Leopard）戰車。

綜合法新社及路透社報導，加拿大國防部長安南德（Anita Anand）在記者會上說，「這4輛戰車已做好戰鬥準備，將在接下來幾週內部署」，還說加拿大提供的戰車數量最後可能會提高。

●英國對烏克蘭軍援挑戰者2型戰車 預計3月底交付

英國政府表示，交付「挑戰者2型」戰車給烏克蘭的目標期程是在3月底，預計下週開始訓練烏軍操作及維護這款戰車。英國首相蘇納克說：「一切都按計畫進行。」

法新社報導，英國本月規劃提供14輛「挑戰者2型」（Challenger 2）戰車，成為第一個允諾向烏克蘭軍援重型突擊車輛的西方盟友。

●前瓦格納傭兵指揮官憶戰場慘況 親睹俄逃兵遭槍殺

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團前指揮官麥維德夫（Andrei Medvedev）日前逃至挪威，他的委任律師告訴路透社，此人講述了自己曾親眼目睹被帶往烏克蘭前線作戰的俄國囚犯試圖逃跑時遭到槍殺的慘況。

委任律師里斯內斯（Brynjulf Risnes）告訴路透社，麥維德夫目賭「戰友在他眼前遭到槍殺，因為他們試圖逃跑」。

●德美軍援戰車翌日 烏克蘭遭俄羅斯空襲11死11傷

德國與美國承諾將提供重型戰車給基輔政府對抗俄羅斯入侵後，俄國鎖定烏克蘭能源基礎設施發動一波猛烈空襲，造成11人死亡。

法新社報導，烏克蘭救難單位表示，俄國這波飛彈空襲導致11人死亡、11人受傷。烏克蘭軍方則指出，俄國發射的55枚飛彈中，有47枚被烏軍摧毀。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120127