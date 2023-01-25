德國宣布送豹2戰車給烏克蘭 盟邦讚許、思考跟進

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（中央社柏林25日綜合外電報導）德國政府今天宣布將運送德製豹2（Leopard 2）戰車給烏克蘭，並批准夥伴國家將戰車轉手交給烏國，而俄羅斯曾稱運送重型武器援烏證實西方正在讓戰事升溫。以下是國際初步反應：

● 烏克蘭

基輔政府今天樂見德國在盟邦施壓數週後，決定放行把豹2戰車送進烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的決定表達感謝。

他在推特發文表示，「德國的主戰車將進一步擴大國防支援與訓練任務。方才在與蕭茲的通話中聽到了這項重要且即時的決定」。他並對蕭茲和所有盟友表達誠摯的感謝。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在社群媒體發文表示：「有關戰車的第一步已經跨出，接下來就是『戰車聯盟』，我們需要大量豹式戰車。」

他指的是說過柏林批准後，也會運送豹式戰車給烏克蘭的其他國家。

● 俄羅斯

俄羅斯駐德國大使涅恰耶夫（Sergei Nechayev）批評柏林決定把豹式戰車運送給烏克蘭。

涅恰耶夫在大使館發出的聲明中表示：「這種極端危險的決定，把衝突帶向新的對峙層級，並違背德國政客說德意志聯邦不願捲入的說法。」

●英國

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）表示，德國做出「正確決定」。

蘇納克在推特寫道：「北大西洋公約組織（NATO）盟邦與友邦做出正確決定，把主力戰車運送給烏克蘭。連同（英國供應的）挑戰者2型戰車（Challenger 2），它們將加強烏克蘭的防禦火力。」

「我們一起加速行動，以確保烏克蘭贏得這場戰爭，並獲得持久的和平。」

● 法國

法國總統府樂見柏林決定運送戰車給烏克蘭，並允許其他國家跟進。

艾里賽宮（Elysee）發聲明表示：「法國樂見德國這項決定，它延伸並擴大我國藉由運送AMX-10 RC輕型戰車所提供的支持。」

巴黎當局已經決定把法製AMX-10 RC戰車送進烏克蘭。

● 波蘭

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）感謝德國總理蕭茲做出這項決定。

莫拉維茨奇在推特寫道：「謝謝您，德意志聯邦共和國總理蕭茲。決定運送豹式戰車給烏克蘭是阻止俄羅斯的一大步。」

●西班牙

西班牙國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）表示，西班牙對於提供烏克蘭豹2戰車持開放態度。

羅布雷斯接受媒體訪問時表示，馬德里當局可能會和西方盟邦協調行動，幫助烏克蘭對抗俄羅斯入侵。

羅布雷斯說，「西班牙願意和盟邦協調行動，提供任何必要幫助，包括運送豹2戰車、訓練對方駕駛戰車，以及協助相關維修保養事宜」。但她並沒有詳述要提供多少輛戰車，以及何時提供。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1120125