仰賴醫療設備維生 數萬烏克蘭人因停電飽受威脅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔25日綜合外電報導）俄羅斯持續對烏克蘭進行飛彈轟炸，使得定期停電成為烏國日常，也令數以萬計仰賴電力維持醫療設備運作的烏國病患身陷恐懼。無論他們如何努力做足準備，處境仍岌岌可危。

法新社報導，住在烏國首都基輔的莫茲戈維（Valentyn Mozgovy）患有俗稱「漸凍症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS），無法自行呼吸，如何在停電期間維持呼吸器的電力，已成為他生死攸關的問題。

他的妻子柳德米拉（Lyudmyla Mozgova）告訴法新社：「如你所見，他還活著，代表我找到辦法了。」

自去年10月俄軍開始針對烏國能源基礎設施發動攻擊，並造成第一次漫長的大停電以來，莫茲戈維已熬過一段相當長的時光。

隨著停電成為常態，莫茲戈維一家也找到因應之道。在丈夫建議下，柳德米拉為丈夫的呼吸裝置和床墊安裝儲能系統和備用電池，減少因停電帶來的身心壓力。

她說：「這其實非常昂貴，我們的孩子幫助了我們…我甚至不知道該給沒有錢的人哪些建議。」

與此同時，在歷經3個月令人心力交瘁的停電後，文格林斯卡（Tetyana Venglinska）別無選擇，只能讓她75歲的母親伊娃（Eva）住進基輔的醫院接受安寧照護。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文格林斯卡的母親因患有肺癌，必須時刻仰賴設備供應氧氣，先前為確保製氧機電池可撐過停電時期，他們不得不減少氧氣供應量。她說：「對我母親而言，這完全是種折磨。」

提供安寧照護的SVOYI慈善機構主任科什金娜（Iryna Koshkina）表示，烏克蘭有數以萬計病患需要仰賴電力維持生命，「一旦這些人突然無法使用他們的維生設備，並同時湧入醫院，我們的醫療系統就會崩潰」。（譯者：張茗喧/核稿：施施）1120125