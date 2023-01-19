加拿大援烏克蘭裝甲運兵車 德國盼華府拋磚引玉

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圖為13日在頓內茨克地區的烏克蘭軍人以及坦克。（路透社）

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（中央社基輔19日綜合外電報導）加拿大宣布再提供烏克蘭200輛裝甲運兵車，累計援烏超過10億美元；德國官員則透露，除非美國支援美製主戰坦克，否則德國暫不會讓自家或盟國將手中的德製豹2坦克運交烏克蘭。

●軍援不懈 加拿大供應烏克蘭200輛裝甲運兵車

加拿大國防部長18日訪問基輔時宣布，加拿大將捐贈烏克蘭軍隊200輛裝甲運兵車，以滿足「烏克蘭對這些車輛的具體要求」。

加拿大國防部長安南德（Anita Anand）表示：「這些運兵車具備最先進的領先科技，可讓武器輕易地安裝在上面。」

加拿大這次捐贈200輛裝甲運兵車，是總理杜魯道（Justin Trudeau）去年11月宣布軍援烏克蘭5億加幣（約新台幣112億元）的一部分。

自俄烏爆發衝突以來，加拿大已對基輔當局軍援超過10億美元（約新台幣303億元），包括裝甲車、榴彈砲、冬季服裝、無人機攝影機和彈藥等。

●北約擬提供較重型武器 烏克蘭籲盟邦加快決策

北大西洋公約組職（NATO）秘書長18日表示，北約國家將宣布為烏克蘭提供新的「較重型武器」，同時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲他的支持者加快決策速度。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）20日將在德國美軍蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）與大約50國防長召開會議，其中包括北約30個成員國。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）說：「我們在那裡（蘭斯坦空軍基地）傳達的主要訊息，將是提供更多且更先進的支持、較重型和較現代武器，因為這是為我們的價值觀而戰。」

英國等許多烏克蘭盟邦本月已宣布將加強對基輔的軍事支持，儘管此舉可能激怒俄羅斯。

●美媒：援烏主戰坦克 德盼美拋磚引玉

德國高層官員18日表示，除非美國同意援烏美製主戰坦克，否則德國暫不會讓自家或盟國將手中的德製豹2坦克運交烏克蘭。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，根據設於倫敦的智庫「國際戰略研究所」（IISS）統計，北約盟國有超過2000輛的德製豹2戰車（Leopard 2），豹2目前在世界仍屬一流的主戰坦克。

包括波蘭、芬蘭、丹麥等幾個歐洲盟邦都稱已準備好將自家的德製坦克軍援烏克蘭，就等柏林當局點頭，但還沒人正式向德國提出申請；根據德國法規，交付德製武器給第三方需德國同意。英國日前已宣布送交14輛挑戰者2型（Challenger 2）主戰坦克給烏克蘭。

但五角大廈第3號人物、主管政策的國防部次長卡爾（Colin Kahl）今天被問到會否援烏M1艾布蘭（Abrams）主戰坦克時，他答覆媒體「時機還未到」。

卡爾說：「M1坦克極為精密且不斐，訓練也不易，它不是件容易保修維護的系統。」他雖未直接回絕德國拋出美國先提供坦克的呼籲，卻說五角大廈不想提供對方「無法自行維修、自行建立後勤補保且長期來看根本負擔不起」的裝備。

●愛沙尼亞增加軍援烏克蘭 將超過國內生產毛額1%

愛沙尼亞政府19日指出，將對遭到戰火蹂躪的烏克蘭增加軍事援助，以達到愛沙尼亞國內生產毛額（GDP）1%以上，並主張有必要對烏克蘭提供「更多和更快」的軍火援助。

愛沙尼亞政府表示，將提供烏克蘭「至今最大筆軍事援助，包括遠距離射擊的反裝甲武器以及價值共計1億1300萬歐元（逾新台幣37億元）的彈藥」。

愛沙尼亞的聲明中並說：「我國對烏克蘭提供的軍事援助將增加到3億7000萬歐元，或略高於我國GDP的1%。」（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1120119